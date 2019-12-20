Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри

Фотограф-самоучка показав особливу красу одного із найпопулярніших міст світу у різні пори року. Готові прогулятись Нью-Йорком не встаючи з-за гаджетів?

Знайомтесь, Сінді Чуа (Sidney Chua) — талановитий фотограф та мандрівник з Сингапуру, який перебрався працювати та жити у Нью-Йорк. Місто настільки припало йому до душі, що він почав носити з собою всюди камеру та фіксувати найкрасивіші місця Великого яблука. Найкращі кадри він публікує на своєму профілі в соцмережі Instagram, де сьогодні за ним стежать майже 70 тисяч підписників.

І ще: Американці створили круті будинки з морських контейнерів

Джерело фото: instagram.com/212sid

Читайте також: У Мексиці з'явиться перше у світі селище з будинками, надрукованими на 3D-принтері: відео