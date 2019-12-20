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Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри

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Нью-Йорк у вуличних фото - фото 1
Нью-Йорк у вуличних фото / instagram.com/212sid

Фотограф-самоучка показав особливу красу одного із найпопулярніших міст світу у різні пори року. Готові прогулятись Нью-Йорком не встаючи з-за гаджетів?

Знайомтесь, Сінді Чуа (Sidney Chua) — талановитий фотограф та мандрівник з Сингапуру, який перебрався працювати та жити у Нью-Йорк. Місто настільки припало йому до душі, що він почав носити з собою всюди камеру та фіксувати найкрасивіші місця Великого яблука. Найкращі кадри він публікує на своєму профілі в соцмережі Instagram, де сьогодні за ним стежать майже 70 тисяч підписників.

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Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375100

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375101

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375102

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375103

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375104

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375105

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375106

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375107

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375108

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375109

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375110

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375111

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375112

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375113

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375114

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375115

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375116

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375117

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375118

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375119

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375120

Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри - фото 375121

Джерело фото: instagram.com/212sid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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