У Мексиці з'явиться перше у світі селище з будинками, надрукованими на 3D-принтері: відео

У мексиканському штаті Табаско почали будувати перше у світі село з будинків, виготовлених за технологією 3D-друку. У ці будинки поселять малозабезпечених, які зараз живуть в саморобних будівлях.

Поселення – благодійний проєкт компаній New Story, Icon і Échale. Поки вони побудували тільки два будинки, але до кінця 2020 року – збудують ще 48. Друкують будівлі за допомогою 3D-принтера Vulcan II компанії Icon: він створює фундамент і стіни з цементу, а потім будинком займаються будівельники. Фахівці монтують дах, вікна, двері та декоративні елементи. Стандартна площа будинку складе 45 м²; в ньому буде дві спальні, ванна кімната і веранда. Всі житла сконструйовані так, щоб вистояти в разі землетрусу.

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Будинки будують в сільській місцевості, яку населяють малозабезпечені сім'ї. Більшість з них живуть на три долари в день, тому змушені самостійно будувати собі будинки з будь-яких доступних матеріалів.

Вони живуть буквально в хатинах, які постійно затоплює під час сезону дощів. Місцеві жінки кажуть, що іноді у них вдома місцями води по коліно, – сказав Бретт Хаглер, співзасновник New Story.

У побудовані будинки місцеві зможуть заселитися тільки через рік, коли буде закінчено останній будинок – під час будівництва в регіоні занадто небезпечно жити. Представники New Story сказали, що місцеві все ж заплатять за свої будинки. Точних цін в компанії не називають, але, швидше за все, у бідняків попросять 20-30% від доходу. На думку забудовників, віддавши гроші, люди відчують, що стали власниками житлоплощі, а не об'єктом благодійності.

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