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Американці створили круті будинки з морських контейнерів

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Будинок з контейнерів - фото 1
Будинок з контейнерів / Timothy Soar

Сучасний світ вимагає сучасного житла, тож архітектори часто вдаються до використання найцікавіших матеріалів. Саме так морські контейнери перетворились у розкішний будинок в Оклахомі.

Архітектурна студія Allford Hall Monaghan Morris дала друге життя 16 сталевим морським контейнерам, які ще нещодавно мандрували світом. А все для того, щоб звести кілька будинків для власника ресторану в Оклахома-Сіті. Розкішні та сучасні помешкання – це доволі незвичайна забаганка і з не менш незвичайною ціллю.

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"Власник, який керує місцевим рестораном, де персонал складається, здебільшого, із засуджених людей, які вже побували за ґратами, вірить, що другий шанс це "спосіб повернути людей суспільству". Саме це й стало ключовим принципом у дизайні. Ціль проєкту взяти вільну ділянку та перетворити її. Три сімейні будиночки здали в оренду за "конкурентними ринковими цінами", а ще в одному житиме сам замовник", – розповідають архітектори.

Кожна споруда складається з 4 контейнерів, які допомагають створити два поверхи та відкриту веранду. До слова, клімат у цій місцевості доволі спекотний, тому контейнери отримали білий колір та дзеркалі смуги, щоб менше нагріватись

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Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374915

Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374916

Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374917

Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374918

Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374919

Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374920

Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374921

Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374922

Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374923

Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374924

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Американці створили круті будинки з морських контейнерів - фото 374926

Автор всіх фото: Timothy Soar

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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