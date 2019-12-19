Американці створили круті будинки з морських контейнерів

Сучасний світ вимагає сучасного житла, тож архітектори часто вдаються до використання найцікавіших матеріалів. Саме так морські контейнери перетворились у розкішний будинок в Оклахомі.

Архітектурна студія Allford Hall Monaghan Morris дала друге життя 16 сталевим морським контейнерам, які ще нещодавно мандрували світом. А все для того, щоб звести кілька будинків для власника ресторану в Оклахома-Сіті. Розкішні та сучасні помешкання – це доволі незвичайна забаганка і з не менш незвичайною ціллю.

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"Власник, який керує місцевим рестораном, де персонал складається, здебільшого, із засуджених людей, які вже побували за ґратами, вірить, що другий шанс – це "спосіб повернути людей суспільству". Саме це й стало ключовим принципом у дизайні. Ціль проєкту – взяти вільну ділянку та перетворити її. Три сімейні будиночки здали в оренду за "конкурентними ринковими цінами", а ще в одному житиме сам замовник", – розповідають архітектори.

Кожна споруда складається з 4 контейнерів, які допомагають створити два поверхи та відкриту веранду. До слова, клімат у цій місцевості доволі спекотний, тому контейнери отримали білий колір та дзеркалі смуги, щоб менше нагріватись

Автор всіх фото: Timothy Soar

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