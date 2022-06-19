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Життя до війни: Оля Цибульська показала веселі танці з мамою на кухні
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Співачка Оля Цибульська поділилась з шанувальниками архівним відео, на якому влаштувала кумедні танці зі своєю мамою. Ролик було знято ще до війни, але й зараз він підіймає настрій.
36-річна українська співачка Оля Цибульська активно займається волонтерством в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Зірка також продовжує ділитись своїми думками та життя на сторінці в інстаграмі, де має понад 780 тисяч підписників. А нещодавно Оля потішила фанатів відео з сімейними розвагами зі своєю мамою Наталею.
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Яблучко і Яблунька. 2018 рік. Життя до війни. Раділи кожному дню і усьому, що нас оточує. Вірю, що після перемоги ми знову зможемо балуватись, сміятись до сліз і веселитись. І бути разом коли захочеться і скільки захочеться, – відзначила співачка, додавши, що любить свою матусю.
Тим часом відео з запальними та кумедними танцями зібрало понад 12 тисяч лайків та більше як 200 коментарів з компліментами та вдячністю за чудовий настрій. У цей важкий час для нашої країни дуже важливо не забувати піклуватись і про себе, щоб мати можливість працювати, допомагати ЗСУ та наблизити перемогу України!
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