Життя до війни: Оля Цибульська показала веселі танці з мамою на кухні

Співачка Оля Цибульська поділилась з шанувальниками архівним відео, на якому влаштувала кумедні танці зі своєю мамою. Ролик було знято ще до війни, але й зараз він підіймає настрій.

36-річна українська співачка Оля Цибульська активно займається волонтерством в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Зірка також продовжує ділитись своїми думками та життя на сторінці в інстаграмі, де має понад 780 тисяч підписників. А нещодавно Оля потішила фанатів відео з сімейними розвагами зі своєю мамою Наталею.

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Яблучко і Яблунька. 2018 рік. Життя до війни. Раділи кожному дню і усьому, що нас оточує. Вірю, що після перемоги ми знову зможемо балуватись, сміятись до сліз і веселитись. І бути разом коли захочеться і скільки захочеться, – відзначила співачка, додавши, що любить свою матусю.

Тим часом відео з запальними та кумедними танцями зібрало понад 12 тисяч лайків та більше як 200 коментарів з компліментами та вдячністю за чудовий настрій. У цей важкий час для нашої країни дуже важливо не забувати піклуватись і про себе, щоб мати можливість працювати, допомагати ЗСУ та наблизити перемогу України!

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