Положинський записав пісню про волонтерів прямо на фронті – відео

Олександр Положинський, який зараз у лавах ЗСУ, написав новий трек про волонтерів, який не встиг записати на студії. Тож музикант поділився своєю творчістю, знявши відео на телефон. Зацініть!

Відомий музикант Олександр Положинський прийняв рішення на початку повномасштабної війни з російськими окупантами приєднатись до 47 батальйону, який створив військовий, мандрівник та блогер Валерій Маркус. Музикант вже встиг не лише відсвяткувати 50-ліття у ролі стрільця на фронті, а також створити нову пісню про волонтерів. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці Положинського в інстаграмі.

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Написав пісню, яку не встиг записати. Щоби, якщо що, добра пісня не пропала, занотував, про всяк, на телефон. А потім і в студії зробимо. Дяка нашим волонтерам за важку невтомну працю і підтримку! Цінуємо, – відзначив він, а також додав, що ролик створено у перервах між обстрілами.

За короткий час відео Саша Положинського зібрало понад 17 тисяч переглядів та більше як сотню захоплених і вдячних коментарів. Сподіваємось, що зовсім скоро ми почуємо студійну версію цього хіта!

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