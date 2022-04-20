"Немає квартири": Оля Цибульська показала на відео зруйноване помешкання батьків в Ірпені

Українська співачка Оля Цибульська повернулася до батьківського дому після звільнення Київщини від окупантів. Артистка зняла на відео те, що залишилося від квартири в Ірпені.

Так, Оля Цибульська опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри, на яких видно наслідки безчинств російських солдатів, які ті вчиняли у Київській області.

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З короткого ролика видно, що квартира батьків Олі Цибульської – повністю зруйнована. Стіна між двома кімнатами просто впала, до того ж між двома квартирами також зруйноване перекриття. Всі кімнати всипані пилом, шматках стін та шибок.

Це будинок моїх батьків в Ірпені. Точніше, те, що було будинком. Я дивилася ці фото, відео і плакала. Ридала, тому що вони могли бути там. Ті дні, коли не було зв'язку під окупацією орків і відсутність розуміння чи живі, – найстрашніше, – написала співачка.

За словами артистки, батьків удалося вивезти: "Я дуже дякую Олександру Маркушину за врятованих батьків. Вони живі! Це найголовніше".

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