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Життя – єдина мить: слухайте вірш "Чари ночі" Олександра Олеся у виконанні Даші Астаф'євої
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Даша Астаф'єва чуттєво озвучила відомий вірш Олександра Олеся "Чари ночі". Палка лірика отримала новий сенс в умовах війни.
Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва з перших днів війни активно займається волонтерством та висвітлює ситуацію в країни на своїй сторінці в інстаграмі. Нещодавно зірка поділилась відео, на якому озвучила популярний вірш Олександра Олеся "Чари ночі".
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"Життя – єдина мить", – процитувала зірка в описі до відео, яке за короткий час зібрало понад 16 тисяч переглядів та чимало захоплених коментарів. Відома українська поезія голосом Даші записана у рамках створення контенту для української аудіобібліотеки. Але в умовах війни кожен вірш отримав значно потужніший сенс для українців, а також розкрив співачку з нового боку.
Олександр Олесь – Чари ночі, текст вірша:
Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, –
Знов молодість не буде!
Ти не дивись, що буде там,
Чи забуття, чи зрада:
Весна іде назустріч вам,
Весна в сей час вам рада.
На мент єдиний залиши
Свій сум, думки і горе –
І струмінь власної душі
Улий в шумляче море.
Лови летючу мить життя!
Чаруйсь, хмелій, впивайся
І серед мрій і забуття
В розкошах закохайся.
Поглянь, уся земля тремтить
В палких обіймах ночі,
Лист квітці рвійно шелестить,
Траві струмок воркоче.
Відбились зорі у воді,
Летять до хмар тумани...
Тут ллються пахощі густі,
Там гнуться верби п'яні.
Як іскра ще в тобі горить
І згаснути не вспіла, –
Гори! Життя – єдина мить,
Для смерті ж – вічність ціла.
Чому ж стоїш без руху ти,
Коли ввесь світ співає?
Налагодь струни золоті:
Бенкет весна справляє.
І сміло йди під дзвін чарок
З вогнем, з піснями в гості
На свято радісне квіток,
Кохання, снів і млості.
Загине все без вороття:
Що візьме час, що люди,
Погасне в серці багаття,
І захолонуть груди.
І схочеш ти вернуть собі,
Як Фауст, дні минулі...
Та знай: над нас – боги скупі,
Над нас – глухі й нечулі…"
Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її –
Знов молодість не буде!"
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