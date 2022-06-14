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війна Kalush

Життя – єдина мить: слухайте вірш "Чари ночі" Олександра Олеся у виконанні Даші Астаф'євої

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Даша Астаф'єва зачитала вірш "Чари ночі" - фото 1
Даша Астаф'єва зачитала вірш "Чари ночі"

Даша Астаф'єва чуттєво озвучила відомий вірш Олександра Олеся "Чари ночі". Палка лірика отримала новий сенс в умовах війни.

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва з перших днів війни активно займається волонтерством та висвітлює ситуацію в країни на своїй сторінці в інстаграмі. Нещодавно зірка поділилась відео, на якому озвучила популярний вірш Олександра Олеся "Чари ночі".

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"Життя єдина мить", – процитувала зірка в описі до відео, яке за короткий час зібрало понад 16 тисяч переглядів та чимало захоплених коментарів. Відома українська поезія голосом Даші записана у рамках створення контенту для української аудіобібліотеки. Але в умовах війни кожен вірш отримав значно потужніший сенс для українців, а також розкрив співачку з нового боку.

Олександр Олесь – Чари ночі, текст вірша:

Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, –
Знов молодість не буде!

Ти не дивись, що буде там,
Чи забуття, чи зрада:
Весна іде назустріч вам,
Весна в сей час вам рада.

На мент єдиний залиши
Свій сум, думки і горе –
І струмінь власної душі
Улий в шумляче море.

Лови летючу мить життя!
Чаруйсь, хмелій, впивайся
І серед мрій і забуття
В розкошах закохайся.

Поглянь, уся земля тремтить
В палких обіймах ночі,
Лист квітці рвійно шелестить,
Траві струмок воркоче.

Відбились зорі у воді,
Летять до хмар тумани...
Тут ллються пахощі густі,
Там гнуться верби п'яні.

Як іскра ще в тобі горить
І згаснути не вспіла, –
Гори! Життя – єдина мить,
Для смерті ж – вічність ціла.

Чому ж стоїш без руху ти,
Коли ввесь світ співає?
Налагодь струни золоті:
Бенкет весна справляє.

І сміло йди під дзвін чарок
З вогнем, з піснями в гості
На свято радісне квіток,
Кохання, снів і млості.

Загине все без вороття:
Що візьме час, що люди,
Погасне в серці багаття,
І захолонуть груди.

І схочеш ти вернуть собі,
Як Фауст, дні минулі...
Та знай: над нас – боги скупі,
Над нас – глухі й нечулі…"

Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її –
Знов молодість не буде!"

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