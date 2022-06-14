Життя – єдина мить: слухайте вірш "Чари ночі" Олександра Олеся у виконанні Даші Астаф'євої

Даша Астаф'єва чуттєво озвучила відомий вірш Олександра Олеся "Чари ночі". Палка лірика отримала новий сенс в умовах війни.

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва з перших днів війни активно займається волонтерством та висвітлює ситуацію в країни на своїй сторінці в інстаграмі. Нещодавно зірка поділилась відео, на якому озвучила популярний вірш Олександра Олеся "Чари ночі".

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"Життя – єдина мить", – процитувала зірка в описі до відео, яке за короткий час зібрало понад 16 тисяч переглядів та чимало захоплених коментарів. Відома українська поезія голосом Даші записана у рамках створення контенту для української аудіобібліотеки. Але в умовах війни кожен вірш отримав значно потужніший сенс для українців, а також розкрив співачку з нового боку.

Олександр Олесь – Чари ночі, текст вірша:

Сміються, плачуть солов'ї

І б'ють піснями в груди:

"Цілуй, цілуй, цілуй її, –

Знов молодість не буде!

Ти не дивись, що буде там,

Чи забуття, чи зрада:

Весна іде назустріч вам,

Весна в сей час вам рада.

На мент єдиний залиши

Свій сум, думки і горе –

І струмінь власної душі

Улий в шумляче море.

Лови летючу мить життя!

Чаруйсь, хмелій, впивайся

І серед мрій і забуття

В розкошах закохайся.

Поглянь, уся земля тремтить

В палких обіймах ночі,

Лист квітці рвійно шелестить,

Траві струмок воркоче.

Відбились зорі у воді,

Летять до хмар тумани...

Тут ллються пахощі густі,

Там гнуться верби п'яні.

Як іскра ще в тобі горить

І згаснути не вспіла, –

Гори! Життя – єдина мить,

Для смерті ж – вічність ціла.

Чому ж стоїш без руху ти,

Коли ввесь світ співає?

Налагодь струни золоті:

Бенкет весна справляє.

І сміло йди під дзвін чарок

З вогнем, з піснями в гості

На свято радісне квіток,

Кохання, снів і млості.

Загине все без вороття:

Що візьме час, що люди,

Погасне в серці багаття,

І захолонуть груди.

І схочеш ти вернуть собі,

Як Фауст, дні минулі...

Та знай: над нас – боги скупі,

Над нас – глухі й нечулі…"

Сміються, плачуть солов'ї

І б'ють піснями в груди:

"Цілуй, цілуй, цілуй її –

Знов молодість не буде!"

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