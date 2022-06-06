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Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко у понищеній окупантами квартирі

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Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко - фото 1
Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко

Українська актриса Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі". Зробила вона це у квартирі, яку російські окупанти знищили.

Відео виклали на офіційній сторінці фестивалю UKRAINA! Festiwal Filmowy. Сам же вірш поетеса Ліна Костенко написала у 1998 році. І, як зазначають у дописі, він, на жаль, актуальний досі.

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Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко у знищеній квартирі: дивіться відео

Мій перший вірш написаний в окопі

Мій перший вірш написаний в окопі,
на тій сипкій од вибухів стіні,
коли згубило зорі в гороскопі
моє дитинство, вбите на війні.

Лилась пожежі вулканічна лава.
Горіла хата. Ніч здавалась днем.
І захлиналась наша переправа
через Дніпро – водою і вогнем.

Гула земля. Сусідський плакав хлопчик.
Хрестилась баба, і кінчався хліб.
Двигтів отой вузесенький окопчик,
де дві сім'ї тулились кілька діб.

О перший біль тих не дитячих вражень,
який він слід на серці залиша!
Як невимовне віршами не скажеш,
чи не німою зробиться душа?!

Це вже було ні зайчиком, ні вовком –
кривавий світ, обвуглена зоря! –
а я писала мало не осколком
великі букви, щойно з букваря, –

той перший віршик, притулившись скраю,
щоб присвітила поночі війна.
Який він був, я вже не пам'ятаю.
Снаряд упав – осипалась стіна.

Декламація Ірми Вітовської надзвичайно сильна. А максимально зворушує сама локація, де акторка читає на пам'ять вірш Ліни Костенко. Просто неможливо стримувати сліз!

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