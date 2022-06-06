Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко у понищеній окупантами квартирі

Українська актриса Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі". Зробила вона це у квартирі, яку російські окупанти знищили.

Відео виклали на офіційній сторінці фестивалю UKRAINA! Festiwal Filmowy. Сам же вірш поетеса Ліна Костенко написала у 1998 році. І, як зазначають у дописі, він, на жаль, актуальний досі.

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Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко у знищеній квартирі: дивіться відео

Мій перший вірш написаний в окопі

Мій перший вірш написаний в окопі,

на тій сипкій од вибухів стіні,

коли згубило зорі в гороскопі

моє дитинство, вбите на війні.

Лилась пожежі вулканічна лава.

Горіла хата. Ніч здавалась днем.

І захлиналась наша переправа

через Дніпро – водою і вогнем.

Гула земля. Сусідський плакав хлопчик.

Хрестилась баба, і кінчався хліб.

Двигтів отой вузесенький окопчик,

де дві сім'ї тулились кілька діб.

О перший біль тих не дитячих вражень,

який він слід на серці залиша!

Як невимовне віршами не скажеш,

чи не німою зробиться душа?!

Це вже було ні зайчиком, ні вовком –

кривавий світ, обвуглена зоря! –

а я писала мало не осколком

великі букви, щойно з букваря, –

той перший віршик, притулившись скраю,

щоб присвітила поночі війна.

Який він був, я вже не пам'ятаю.

Снаряд упав – осипалась стіна.

Декламація Ірми Вітовської надзвичайно сильна. А максимально зворушує сама локація, де акторка читає на пам'ять вірш Ліни Костенко. Просто неможливо стримувати сліз!

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