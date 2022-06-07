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"Мамо моя, не плач": Даша Астаф'єва зворушила віршем Ліни Костенко

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Астаф'єва емоційно прочитала вірш Костенко про матір - фото 1
Астаф'єва емоційно прочитала вірш Костенко про матір

Даша Астаф'єва озвучила вірш Ліни Костенко "Синівська молитва", яким пройняла до душі шанувальників. Також співачка закликала не забувати про рідних людей та підтримувати з ними контакт у цей складний час.

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва з перших днів війни активно займається волонтерством та висвітлює ситуацію в країни на своїй сторінці в інстаграмі. Нещодавно зірка поділилась відео, на якому озвучила потужний вірш Ліни Костенко "Синівська молитва", написаний до матері.

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Мамо моя. Як вернуся на рідний поріг чи впізнаєш мене одразу? Нагадайте своїм рідним про себе, – відзначила Даша.

Відео менш як за добу зібрало майже 40 тисяч переглядів та сотню емоційних коментарів. Чимало прихильників змогли знову побачити Астаф'єву з нового боку, адже вона неймовірно проникливо та емоційно продекламувала поезію знаменитої Костенко.

Ліна Костенко – Синівська молитва, текст вірша:

Я додому пишу нечасто,
хоч забралась в таку далечінь.
Заважає мені то щастя,
то розваги, то просто лінь.
Мамо моя, не сумуй...

Щиру правду тобі скажу -
до неправди душа не лежить:
я ніколи в житті не тужу,
бо не маю від чого тужить.
Мамо моя, повір...

Що не день – то радість нова.
Що не будень – то майже свято.
Що не слово – то щирі слова,
бо у мене друзів багато.
Мамо моя, не тужи...

Не спіткнуся на жодній з доріг,
не зазнаю в житті образи...
Як вернуся на рідний поріг –
чи впізнаєш мене відразу?
Мамо моя, не плач...

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