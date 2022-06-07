"Мамо моя, не плач": Даша Астаф'єва зворушила віршем Ліни Костенко

Даша Астаф'єва озвучила вірш Ліни Костенко "Синівська молитва", яким пройняла до душі шанувальників. Також співачка закликала не забувати про рідних людей та підтримувати з ними контакт у цей складний час.

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва з перших днів війни активно займається волонтерством та висвітлює ситуацію в країни на своїй сторінці в інстаграмі. Нещодавно зірка поділилась відео, на якому озвучила потужний вірш Ліни Костенко "Синівська молитва", написаний до матері.

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Мамо моя. Як вернуся на рідний поріг чи впізнаєш мене одразу? Нагадайте своїм рідним про себе, – відзначила Даша.

Відео менш як за добу зібрало майже 40 тисяч переглядів та сотню емоційних коментарів. Чимало прихильників змогли знову побачити Астаф'єву з нового боку, адже вона неймовірно проникливо та емоційно продекламувала поезію знаменитої Костенко.

Ліна Костенко – Синівська молитва, текст вірша:

Я додому пишу нечасто,

хоч забралась в таку далечінь.

Заважає мені то щастя,

то розваги, то просто лінь.

Мамо моя, не сумуй...

Щиру правду тобі скажу -

до неправди душа не лежить:

я ніколи в житті не тужу,

бо не маю від чого тужить.

Мамо моя, повір...

Що не день – то радість нова.

Що не будень – то майже свято.

Що не слово – то щирі слова,

бо у мене друзів багато.

Мамо моя, не тужи...

Не спіткнуся на жодній з доріг,

не зазнаю в житті образи...

Як вернуся на рідний поріг –

чи впізнаєш мене відразу?

Мамо моя, не плач...

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