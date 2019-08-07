Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

Жителі яких країн світу найбільше подорожують: рейтинг

  • 82
Які нації подорожують найбільше - фото 1
Які нації подорожують найбільше / pexels

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) склала щорічний звіт, в якому визначила нації, які найбільше подорожують.

Згідно з даними статистики, частіше за інших робили закордонні поїздки літаком туристи з Великобританії – 126 мільйонів пасажирів (8,6% всіх пасажирів у світі).

І ще: Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас

Другий рядок рейтингу IATA займають американці – приблизно 115 мільйонів пасажирів (7,6% всіх пасажирів) подорожували по повітрю у 2018 році. На третій позиції – китайці (97 мільйонів мандрівників, 6,6% всіх пасажирів). Далі йдуть німці (94 мільйони мандрівників, 6,4% всіх пасажирів). П'яту сходинку рейтингу посіли французи (майже 60 мільйонів мандрівників, 4,1% всіх пасажирів).

Найбільше мандрують британці - фото 346054
Найбільше мандрують британці

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) – міжнародна неурядова організація, яка виступає координатором та представником інтересів авіатранспортної галузі в таких областях як забезпечення безпеки польотів, виробництво польотів, тарифна політика, техобслуговування, авіаційна безпека, розробка міжнародних стандартів. Штаб-квартира розташована в Монреалі (Канада). Європейський центр – в Женеві (Швейцарія). IATA має 101 представництво по всьому світу.

Читайте також: Wizz Air відкрив шість нових напрямків з Одеси

Джерело: iata
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2805
ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
  • 05 серпня, 15:30
  • 674
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1666161
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авіація