Жителі яких країн світу найбільше подорожують: рейтинг

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) склала щорічний звіт, в якому визначила нації, які найбільше подорожують.

Згідно з даними статистики, частіше за інших робили закордонні поїздки літаком туристи з Великобританії – 126 мільйонів пасажирів (8,6% всіх пасажирів у світі).

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Другий рядок рейтингу IATA займають американці – приблизно 115 мільйонів пасажирів (7,6% всіх пасажирів) подорожували по повітрю у 2018 році. На третій позиції – китайці (97 мільйонів мандрівників, 6,6% всіх пасажирів). Далі йдуть німці (94 мільйони мандрівників, 6,4% всіх пасажирів). П'яту сходинку рейтингу посіли французи (майже 60 мільйонів мандрівників, 4,1% всіх пасажирів).

Найбільше мандрують британці

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) – міжнародна неурядова організація, яка виступає координатором та представником інтересів авіатранспортної галузі в таких областях як забезпечення безпеки польотів, виробництво польотів, тарифна політика, техобслуговування, авіаційна безпека, розробка міжнародних стандартів. Штаб-квартира розташована в Монреалі (Канада). Європейський центр – в Женеві (Швейцарія). IATA має 101 представництво по всьому світу.

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