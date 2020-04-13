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Жироспалювальні продукти, які варто додати до раціону

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Дієта - фото 1
Дієта / adme

Якщо ви відчуває, що у вас уповільнився метаболізм, то варто звернути увагу на ці продукти, які дозволять нормалізувати процеси в організмі.

Зелений чай

Зелений чай має дивну особливість прекрасно впливати на більшість процесів в організмі, завдяки наявності в ньому природних антиоксидантів. При цьому цей напій позитивно позначається і на обміні речовин. Завдяки тонізуючим ефектам зелений чай здатний прискорювати метаболізм в тілі людини.

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Яйця

Деякі вчені сперечаються з приводу того, що є кориснішим, жовток або білок. Варто внести ясність і поставити крапку в цій суперечці. Корисні обидва компоненти яйця, просто кожен по-різному. Білок здатний стабілізувати рівень холестерину в тілі, а от жовток забезпечує відчуття ситості.

Риба

Унікальний продукт, який завдяки наявності в ньому такого елемента, як Омега-3, допоможе зберегти стрункість і при цьому ви не будете голодним.

Яблука

Цей продукт містить в собі найбільший рівень клітковини з усіх фруктів. Якщо включити яблука в щоденний раціон, то це стабілізує роботу шлунково-кишкового тракту, а також нормалізує обмін речовин. Водночас, яблука містять багато цукру, тому не варто налягати на них після 6 години.

Як прискорити обмін речовин - фото 397699
Як прискорити обмін речовин

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Джерело: adme
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