Укрпошта безкоштовно доставить освячені паски українцям: як і де замовити

Цьогоріч Великодні дні українці відзначатимуть в умовах карантину, та це не значить, що Пасха скасовується! Аби максимально відчути атмосферу улюбленого празника, українці можуть замовити вже освячену паску додому.

Укрпошта разом із Київським хлібозаводом знайшла спосіб, як без ризику для здоров'я доставити паски всім охочим. Головний атрибут Великодня буде вже освячений: до ініціативи долучаться Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква.

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Влада сподівається, що це дозволить людям, особливо з груп ризику, залишитися вдома на свята. Зауважимо, що саме на Пасху прогнозують пік епідемії коронавірусу в Україні, тож краще зайвий раз не ризикувати. Ви можете купити паски онлайн (ціна: 300 грамів за 30 гривень, 500 грамів – за 50 гривень), а Укрпошта безкоштовно їх доставить навіть у найвіддаленіший населений пункт.

Замовити безкоштовну доставку можна на сайті Укрпошти або через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 квітня включно. Листоноші чи кур'єри приноситимуть паски додому з 13 по 17 квітня в залежності від дати замовлення та населеного пункту.

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