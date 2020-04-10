У скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2020 році

Великодній кошик у 2020 році зріс у ціні на одну п'яту

Карантин карантином, а свята ще ніхто не скасовував. Розрахунки Інституту аграрної економіки показали, у скільки українцям обійдеться великодній кошик цьогоріч.

Згідно з розрахунками, великодній кошик у 2020 році у середньому коштуватиме українцям 620 гривень.

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Так, традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і хліб обійдуться нашим землякам на 88 гривень (на 16,5%) дорожче, ніж торік. Тоді мінімальний набір продуктів для українців обходився у 532 гривні.

Паска, яка є основною складовою великоднього кошика, коштуватиме близько 96 гривень за кілограм. У крамницях і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, а на її ціну впливатимуть також інгредієнти й оздоблення святкової випічки.

В Інституті пояснюють, що ріст вартості паски зумовлений кількома чинниками. По-перше, подорожчали молоко, вершкове масло, борошно та цукор. По-друге, зросла й вартість енергоресурсів для хлібопекарських підприємств. На цінотворення вплинув також ситуативний сплеск цін на продукти, пов'язаний із запровадженням карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Ціни на паску цьогоріч теж зросли

Найбільше українцям доведеться заплатити за м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 118 грн (190-250 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) – 110 грн з розрахунку 195-230 грн за 1 кг. Для порівняння торік вартість буженини була нижчою на 12,2%, а домашньої ковбаси – на 13,5%. Сало (0,5 кг) українцям обійдеться у 48 гривень з розрахунку 80-125 гривень за кілограм.

Що стосується молочних продуктів, то найбільше доведеться викласти за твердий сир (0,5 кг) – 75 грн (138-190 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 85 грн (160-210 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) коштуватиме приблизно 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Натомість найменше по кишенях українців вдарять яйця (10 шт.) – 20 грн. (19-25 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) – 12 грн, ціна на нього, до слова, лишилася на рівні минулого року – 9-14 грн.

У 2020 році вартість великоднього кошика зросла на 20 відсотків

Якщо ви плануєте наповнити великодній кошик іншими продуктами, які не є основними: помідори, огірки, яблука, червоне вино, то його вартість зросте до 801 грн. Це на 90 грн або на 12,7% більше, ніж торік.

Так, ціна яблук у порівнянні з 2019 роком зросла на 75 % і становить (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Середня ціна по Україні на овочі лишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) – 25 грн (47-55 грн за 1 кг), огірки (0,5 кг) – 29 грн (56-63 грн). За пляшку церковного вина "Кагор" у середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

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