Жінки-медики масово викладають у мережі свої фото в бікіні: навіщо вони це роблять?

Жінки-медики вважають, що фото у бікіні не роблять їх менш професійними

У мережі щодня з'являються нові й нові флешмоби. Більшість із них мають розважальний характер, але є й ті, які стосуються важливих і не надто простих питань. Так, на теренах інтернету жінки-медики почали викладати свої фото у бікіні. Розповідаємо, чому вони це роблять.

Видання Journal of Vascular Surgery, що спеціалізується на судинній хірургії, опублікувало матеріал, головною темою якого була непрофесійна поведінка молодих фахівців. Зокрема, авторам не сподобалося, що деякі дівчата-медпрацівники публікують "відверті" фотографії (у бікіні) на сторінках своїх соціальних мереж.

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Матеріал досить старий, стаття вийшла ще у грудні 2019 року, проте широку популярність він отримав тільки зараз. Дівчата, що працюють в медицині, вирішили довести, що їхнє приватне життя жодним чином не повинне перетинатися з професійною діяльністю, і почали масово викладати свої фотографії у халатах і бікіні.

graças a Deus eu nao perco um pedaço do cérebro quando visto um biquini, nem sou melhor que ngm qnd to de jaleco #medbikini pic.twitter.com/zNu9NDoeJP — armin (@yayatopica) July 27, 2020

I am a doctor, I am learning to surf as well as many other things. If I decide to publish it on my professional networks, nothing prevents me from being able to do it. Neither misogynist doctor, nor “prestigious Medical Journal” will prevent it #medbikini #challengeaccepted pic.twitter.com/daHsnBeoSK — Olga Macias (@olga_m_m) July 27, 2020

#MedBikini bc I’m in a hospital at 4 am, and if you don’t think 12 mi hikes, beers, and bikinis don’t make me a better doctor you’re nuts. pic.twitter.com/0M7kGpWxFv — Lauren Agoubi (@laurenagoubi) July 24, 2020

Не обійшлось і без чоловіків-медиків:

Does this make me look unprofessional? Or do those standards not apply to me? #medbikini #professionalism pic.twitter.com/DT1Udau32O — Ilan Vonderwalde (@ilanvonder) July 23, 2020

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