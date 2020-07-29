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Жінки-медики масово викладають у мережі свої фото в бікіні: навіщо вони це роблять?

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Жінки-медики вважають, що фото у бікіні не роблять їх менш професійними - фото 1
Жінки-медики вважають, що фото у бікіні не роблять їх менш професійними

У мережі щодня з'являються нові й нові флешмоби. Більшість із них мають розважальний характер, але є й ті, які стосуються важливих і не надто простих питань. Так, на теренах інтернету жінки-медики почали викладати свої фото у бікіні. Розповідаємо, чому вони це роблять.

Видання Journal of Vascular Surgery, що спеціалізується на судинній хірургії, опублікувало матеріал, головною темою якого була непрофесійна поведінка молодих фахівців. Зокрема, авторам не сподобалося, що деякі дівчата-медпрацівники публікують "відверті" фотографії (у бікіні) на сторінках своїх соціальних мереж.

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Матеріал досить старий, стаття вийшла ще у грудні 2019 року, проте широку популярність він отримав тільки зараз. Дівчата, що працюють в медицині, вирішили довести, що їхнє приватне життя жодним чином не повинне перетинатися з професійною діяльністю, і почали масово викладати свої фотографії у халатах і бікіні.

Не обійшлось і без чоловіків-медиків:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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