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2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час

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2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 1

2020 рік – не дуже вдалий час для подорожей, тому користувачі мережі вирішили зробити мандрівку в часі та повернутись назад до 2015 року. За цей час ми всі добряче змінились, а найкраще це ілюструють фотоколажі до і після.

Масштабний флешмоб почав користувач Twitter під ніком Charlie D. Його пост про порівняння "2015 vs 2020" став вірусним та зібрав безліч коментарів. Ми обрали найцікавіші, відповіді, які показують, наскільки швидко пролітає час, коли ми не думаємо про це.

Це цікаво: Епічні фото, які змусять сміятись

Деякі фото не лише ностальгійні, а ще й мотиваційні. Дивіться самі!

2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417790
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417799
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417776
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417783
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417779
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417785
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417781
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417780
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417788
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417784
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417789
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417786
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417791
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417775
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417778
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417794
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417795
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417796
2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час - фото 417797

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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