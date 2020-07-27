2015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час

2020 рік – не дуже вдалий час для подорожей, тому користувачі мережі вирішили зробити мандрівку в часі та повернутись назад до 2015 року. За цей час ми всі добряче змінились, а найкраще це ілюструють фотоколажі до і після.

Масштабний флешмоб почав користувач Twitter під ніком Charlie D. Його пост про порівняння "2015 vs 2020" став вірусним та зібрав безліч коментарів. Ми обрали найцікавіші, відповіді, які показують, наскільки швидко пролітає час, коли ми не думаємо про це.

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Деякі фото не лише ностальгійні, а ще й мотиваційні. Дивіться самі!

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