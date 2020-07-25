Кмітливий татусь поділився лайфхаком, завдяки якому його син за рік прочитав 120 книг

Користувач твіттера Девід Вуланд вирішив поділитися з підписниками своїми виховними методами. Він розповів, як йому вдалося прищепити своєму синові пристрасть до читання. Його метод досить простий, однак у коментарях він викликав активні суперечки.

Як виявилося, секрет криється у грошах. Девід мотивує сина тим, що платить йому долар за книгу.

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"Мова йде про щонайменше 160-сторінкові книги з главами. В цьому році я виклав $ 120, і він думає, що обібрав мене. Це найкраща інвестиція в історії", – поділився задоволений батько.

We pay my oldest $1 every time he reads a book. We’re talking 160 page chapter books.



I’m out $120 this year and he thinks he’s ripping me off. Best investment ever. — David Woodland (@DavidSven) July 17, 2020

Ще одна фішка, якою він поділився, полягає ось в чому – син лягає спати в один і той же час, однак йому можна лягати пізніше, якщо він читає книги.

Коли Девіда запитали, як він визначає, що син прочитав книгу до кінця, той розповів, що хлопець просто приходить і досить докладно переказує зміст книги. "Йому варто бути стислішим", – зазначив отець.

Частина користувачів не погодилася з методами Вуланда. Багато коментаторів обурилися заохоченням грошима і заявили батькові, що син перестане читати, щойно той припинить платити йому.

"Я тільки сьогодні слухала подкаст, в якому розповідали про ідею платити дітям за те, що вони повинні робити в принципі. Це тема була вивчена, і з'ясувалося, що в основному цей метод позбавляє мотивації виконувати ту чи іншу задачу. Тому що вони перестають це робити, щойно ви перестаєте їм платити", – каже @TDaudier.

I just heard an NPR podcast today that talked about the idea of paying kids to do things they should be doing anyway. It is a topic that's been studied, basically it removes the motivation to do the task. So once you stop paying them, they won't do it anymore. — Theresa Daudier (@TDaudier) July 18, 2020

"Ви потім будете значно більше витрачати на терапевта. У мене четверо дітей (від 4 до 15 років, старші троє відмінно навчаються в школі і т. д.). І це жахлива ідея, яка вчить дуже поганим стимулам. Сподіваюся, що неприємних наслідків не буде", – пише @jkostecki_rei.

You'll be out a lot more for his therapy.



I've got 4 kids (15 through 4, the older 3 doing amazing in school etc. etc.) and this is a horrible idea that teaches really bad incentives.



Hope this doesn't backfire and bite you guys in the behind. — Jake REI (@jkostecki_rei) July 18, 2020

Користувач @octal не став сперечатися, але нагадав, що в давні часи щось подібне робили у Pizza Hut – давали безкоштовну піцу за читання книг.

Are you old enough to remember when Pizza Hut (dine-in) gave you free pizza for reading books? — Ryan Lackey (@octal) July 17, 2020

Знайшлися й ті, хто підтримав батька. Так @BoldMarkets розповіла, що її батьки платили $ 10 за успіхи у навчанні та в результаті її звичкою стало намагатися обійти брата в навчанні. Зараз вона закінчила Гарвард, а її брат – Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, батьки задоволені.

Our parents awarded us $10 for every A ($9 for A-, $8 for B+...) on our report cards. This was tracked in our “checkbook” & every year the value of an A appreciated by $2



Loved beating my lil bro so much it became a habit...



He’s a UCLA grad. I’m a Harvard grad.



My parents = pic.twitter.com/mJFKGCO1kL — BOLD MARKETS (@BoldMarkets) July 17, 2020

Сам Девід Вуланд позитивно відреагував на те, що його твіт став популярним у мережі і викликав численні суперечки: "Він прекрасна дитина і робить успіхи у навчанні та спорті. Що важливіше, він люблячий старший брат, друг і син. Я пишаюся тим, що є його батьком. Не турбуйтеся про мою дитину! З ним все буде в порядку! – каже Девід. – Я просто радий, що моя "хвилина слави в інтернеті" сталася через те, що я намагався бути хорошим батьком".

А ви підтримуєте метод цього татуся? Пишіть свою думку у коментарях.

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