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Кмітливий татусь поділився лайфхаком, завдяки якому його син за рік прочитав 120 книг
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Користувач твіттера Девід Вуланд вирішив поділитися з підписниками своїми виховними методами. Він розповів, як йому вдалося прищепити своєму синові пристрасть до читання. Його метод досить простий, однак у коментарях він викликав активні суперечки.
Як виявилося, секрет криється у грошах. Девід мотивує сина тим, що платить йому долар за книгу.
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"Мова йде про щонайменше 160-сторінкові книги з главами. В цьому році я виклав $ 120, і він думає, що обібрав мене. Це найкраща інвестиція в історії", – поділився задоволений батько.
Ще одна фішка, якою він поділився, полягає ось в чому – син лягає спати в один і той же час, однак йому можна лягати пізніше, якщо він читає книги.
Коли Девіда запитали, як він визначає, що син прочитав книгу до кінця, той розповів, що хлопець просто приходить і досить докладно переказує зміст книги. "Йому варто бути стислішим", – зазначив отець.
Частина користувачів не погодилася з методами Вуланда. Багато коментаторів обурилися заохоченням грошима і заявили батькові, що син перестане читати, щойно той припинить платити йому.
"Я тільки сьогодні слухала подкаст, в якому розповідали про ідею платити дітям за те, що вони повинні робити в принципі. Це тема була вивчена, і з'ясувалося, що в основному цей метод позбавляє мотивації виконувати ту чи іншу задачу. Тому що вони перестають це робити, щойно ви перестаєте їм платити", – каже @TDaudier.
"Ви потім будете значно більше витрачати на терапевта. У мене четверо дітей (від 4 до 15 років, старші троє відмінно навчаються в школі і т. д.). І це жахлива ідея, яка вчить дуже поганим стимулам. Сподіваюся, що неприємних наслідків не буде", – пише @jkostecki_rei.
Користувач @octal не став сперечатися, але нагадав, що в давні часи щось подібне робили у Pizza Hut – давали безкоштовну піцу за читання книг.
Знайшлися й ті, хто підтримав батька. Так @BoldMarkets розповіла, що її батьки платили $ 10 за успіхи у навчанні та в результаті її звичкою стало намагатися обійти брата в навчанні. Зараз вона закінчила Гарвард, а її брат – Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, батьки задоволені.
Сам Девід Вуланд позитивно відреагував на те, що його твіт став популярним у мережі і викликав численні суперечки: "Він прекрасна дитина і робить успіхи у навчанні та спорті. Що важливіше, він люблячий старший брат, друг і син. Я пишаюся тим, що є його батьком. Не турбуйтеся про мою дитину! З ним все буде в порядку! – каже Девід. – Я просто радий, що моя "хвилина слави в інтернеті" сталася через те, що я намагався бути хорошим батьком".
А ви підтримуєте метод цього татуся? Пишіть свою думку у коментарях.
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