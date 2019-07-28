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Ці підступні 4 знаки Зодіаку полюбляють робити капості
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Існують люди, яким приносить задоволення, коли хтось страждає чи почувається некомфортно. Такі особистості не обов'язково погані, але таким чином заряджаються енергією. Саме так можна охарактеризувати ці 4 знаки Зодіаку.
Стрільці
На перший погляд може здатися, що Стрільці неймовірно доброзичливі та приємні люди. Але насправді під цим сонячним вбранням ховаються ще ті маніпулятори, які добре знають, як використовувати харизму у власних цілях. Тому краще не робити щось таке, що не сподобається цим людям, адже вони можуть швидко стати вашими суперниками чи ворогам. У такому ж випадку, Стрільці швидко зроблять ваше життя менш солодким. Щоправда, їхня любов глумитися має і зворотний бік: якщо ігнорувати їхні витівки, то вони втомлюються приділяти час пакостям.
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Близнюки
Часто Близнюки змушують страждати найближчих людей, навіть не бажаючи причинити їм біль. Навіть розуміючи всю неприємність власних дій та слів, вони не стараються змінитись. До того ж, їм постійно потрібно кудись рухатись і аж ніяк не можна сумувати, адже тоді гра на нервах буде максимально якісною. Навіть, якщо половинка не витримає такого стресу, то такі люди одразу ж перетворяться в ідеал, намагаючись повернути все назад. Звісно ж, ненадовго.
Козероги
У багатьох випадках Козероги - ще ті пліткарі, які звикли відчувати заздрість навіть до дрібниць. З ними краще не сваритись, адже вони здатні закопати всіх, хто отримує щось більше, красивіше чи просто швидше. Ці люди навіть не беруть до уваги те, що інші також можуть працювати над своїм життям, а не просто ловити вдачу за хвіст. До слова, після всіх пакостей, вони стають наймилішими у світі та навіть можуть спробувати допомогти вибратись з ями, яку для вас викопали.
Скорпіони
Бажання бути лідером світу у цього знаку Зодіаку межує із задоволенням від того, щоб просто так робити пакості іншим. Навіть, якщо Скорпіона упіймають на гарячому, то він нізащо не зізнається, що таке зробив. Варто відзначити, що чимало таких людей вважають енергетичними вампірами, адже під час коротких зустрічей вони намагаються маніпулювати іншими. До слова, найбільше страждають близькі люди, яким не надто подобається бути пішаками у грі інтриг задля веселощів.
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