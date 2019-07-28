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Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 29 липня – 4 серпня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане доленосним, адже випаде чимало можливостей кардинально змінити своє життя. Але у більшості людей кінець липня та початок серпня буде доволі насиченим та стрімким. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 29.07 – 04.08

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 29, 4
  • Несприятливі дні: 30, 1
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Фінал другого місяця літа буде настільки активним та насиченим для Овнів, що без чіткої організації справ та завдань не обійтись. Не піддавайтесь паніці, тримайте настрій на високому рівні, адже вихідні точно будуть крутими. Старт серпня буде дуже вдалим.

Телець

  • Сприятливі дні: 31, 4
  • Несприятливі дні: 29, 3
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

У Тельців чимало ідей та бажань, які хочеться втілити в реальність. Звісно ж, для цього доведеться докласти зусиль, але зараз сприятливий час для нових звершень. А вільний час найкраще присвятити собі, відпочинку та друзям.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 29, 4
  • Несприятливі дні: 30, 3
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюки, як завжди, намагаються водночас займатись кількома проєктами, однак не варто розпорошувати всю енергію. Зосередьтесь на найважливіших цілях та рухайтесь до них, удача вам точно усміхнеться.

Рак

  • Сприятливі дні: 29, 4
  • Несприятливі дні: 2, 3
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Раки цього тижня в ударі, хоча й може здаватись, що у вас чимало справ, але ви з усім впораєтесь. Вільні моменти присвячуйте тому, що приносить вам позитивні емоції. Це дозволить урівноважити стрімкий ритм життя.

Лев

  • Сприятливі дні: 29, 2
  • Несприятливі дні: 30, 3
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Леви зі своєю відкритістю часто нехтують своїми бажаннями, а цього тижня краще не відмовляти собі у тому, чого так палко хочеться. Звісно ж, до всього варто братися з холодним розумом, а от емоційність краще залишати вдома. Вихідні виділіть для списку цілей та завдань.

Діва

  • Сприятливі дні: 29, 2
  • Несприятливі дні: 31, 4
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Діви намагаються тримати все під контролем, але тиждень покаже, що навіть випадкові зміни можуть лише покращити ваші плани. Не панікуйте та не беріть близько до серця моменти, які над якими не маєте влади.

Терези

  • Сприятливі дні: 4, 2
  • Несприятливі дні: 31, 3
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Саме час Терезам увімкнути свою наполегливість та енергійність на максимум, адже у вас попереду нові виклики долі. Чудовий настрій та підтримка близьких людей допоможе вам обрати правильний шлях.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 29, 2
  • Несприятливі дні: 30, 31
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня варто періодично забувати про власні інтереси на благо найдорожчих людей. Ви, звісно ж, краще знаєте, але інколи варто більше слухати, а не радити. Контролюйте ситуацію на роботі, якщо хочете рухатись вгору.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 1, 4
  • Несприятливі дні: 29, 4
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Стрільці можуть легко впадатиму у паніку під час підготовки до важливих подій, але зараз краще увімкнути холодний розум. У вас все вдасться, а люди поряд точно не дозволять всьому піти не за планом. Тому насолоджуйтесь моментами та не забувайте ділитись теплом з близькими.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 29, 31
  • Несприятливі дні: 30, 2
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козероги знову замисляться над своїм майбутнім. Цього тижня доволі сприятливий час для того, щоб скласти нові плани та цілі на найближчий час. Не соромтесь своїх умінь, адже ви здатні на значно більше, аніж думаєте. Тиждень буде доволі насиченим, але приємним.

Водолій

  • Сприятливі дні: 29, 2
  • Несприятливі дні: 31, 3
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Водолії нарешті на своїй хвилі, адже у вас є нові ідеї, які справді варті втілення. Робочі будні промайнуть доволі стрімко, а вільний час вам вдасться використати максимально корисно. Насолоджуйтесь миттю, попереду ще чимало позитивних моментів.

Риби

  • Сприятливі дні: 30, 2
  • Несприятливі дні: 29, 3
Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Рибам потрібно нарешті зібратись з силами та попрощатись з проблемами, які вони тягнуть за собою. Ви можете кардинально змінити своє життя, як тільки цього справді захочете. Якщо ваша зона комфорту вас не відпускає, то пора замислитись. Порада тижня: будьте добрішими до оточення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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