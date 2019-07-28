Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 29 липня – 4 серпня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане доленосним, адже випаде чимало можливостей кардинально змінити своє життя. Але у більшості людей кінець липня та початок серпня буде доволі насиченим та стрімким. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 29.07 – 04.08

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 29, 4

: 29, 4 Несприятливі дні: 30, 1

Гороскоп для Овна

Фінал другого місяця літа буде настільки активним та насиченим для Овнів, що без чіткої організації справ та завдань не обійтись. Не піддавайтесь паніці, тримайте настрій на високому рівні, адже вихідні точно будуть крутими. Старт серпня буде дуже вдалим.

Сприятливі дні: 31, 4

Несприятливі дні: 29, 3

Гороскоп для Тельця

У Тельців чимало ідей та бажань, які хочеться втілити в реальність. Звісно ж, для цього доведеться докласти зусиль, але зараз сприятливий час для нових звершень. А вільний час найкраще присвятити собі, відпочинку та друзям.

Сприятливі дні: 29, 4

Несприятливі дні: 30, 3

Прогноз для Близнят

Близнюки, як завжди, намагаються водночас займатись кількома проєктами, однак не варто розпорошувати всю енергію. Зосередьтесь на найважливіших цілях та рухайтесь до них, удача вам точно усміхнеться.

Сприятливі дні: 29, 4

Несприятливі дні: 2, 3

Гороскоп для Рака

Раки цього тижня в ударі, хоча й може здаватись, що у вас чимало справ, але ви з усім впораєтесь. Вільні моменти присвячуйте тому, що приносить вам позитивні емоції. Це дозволить урівноважити стрімкий ритм життя.

Сприятливі дні: 29, 2

Несприятливі дні: 30, 3

Гороскоп для Лева

Леви зі своєю відкритістю часто нехтують своїми бажаннями, а цього тижня краще не відмовляти собі у тому, чого так палко хочеться. Звісно ж, до всього варто братися з холодним розумом, а от емоційність краще залишати вдома. Вихідні виділіть для списку цілей та завдань.

Сприятливі дні: 29, 2

Несприятливі дні: 31, 4

Гороскоп для Діви

Діви намагаються тримати все під контролем, але тиждень покаже, що навіть випадкові зміни можуть лише покращити ваші плани. Не панікуйте та не беріть близько до серця моменти, які над якими не маєте влади.

Сприятливі дні: 4, 2

Несприятливі дні: 31, 3

Гороскоп для Терезів

Саме час Терезам увімкнути свою наполегливість та енергійність на максимум, адже у вас попереду нові виклики долі. Чудовий настрій та підтримка близьких людей допоможе вам обрати правильний шлях.

Сприятливі дні: 29, 2

29, 2 Несприятливі дні: 30, 31

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня варто періодично забувати про власні інтереси на благо найдорожчих людей. Ви, звісно ж, краще знаєте, але інколи варто більше слухати, а не радити. Контролюйте ситуацію на роботі, якщо хочете рухатись вгору.

Сприятливі дні: 1, 4

Несприятливі дні: 29, 4

Гороскоп для Стрільця

Стрільці можуть легко впадатиму у паніку під час підготовки до важливих подій, але зараз краще увімкнути холодний розум. У вас все вдасться, а люди поряд точно не дозволять всьому піти не за планом. Тому насолоджуйтесь моментами та не забувайте ділитись теплом з близькими.

Сприятливі дні: 29, 31

29, 31 Несприятливі дні: 30, 2

Гороскоп для Козерога

Козероги знову замисляться над своїм майбутнім. Цього тижня доволі сприятливий час для того, щоб скласти нові плани та цілі на найближчий час. Не соромтесь своїх умінь, адже ви здатні на значно більше, аніж думаєте. Тиждень буде доволі насиченим, але приємним.

Сприятливі дні: 29, 2

29, 2 Несприятливі дні: 31, 3

Гороскоп для Водолія

Водолії нарешті на своїй хвилі, адже у вас є нові ідеї, які справді варті втілення. Робочі будні промайнуть доволі стрімко, а вільний час вам вдасться використати максимально корисно. Насолоджуйтесь миттю, попереду ще чимало позитивних моментів.

Сприятливі дні: 30, 2

Несприятливі дні: 29, 3

Гороскоп для Риб

Рибам потрібно нарешті зібратись з силами та попрощатись з проблемами, які вони тягнуть за собою. Ви можете кардинально змінити своє життя, як тільки цього справді захочете. Якщо ваша зона комфорту вас не відпускає, то пора замислитись. Порада тижня: будьте добрішими до оточення.

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