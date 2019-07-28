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Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 29 липня – 4 серпня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане доленосним, адже випаде чимало можливостей кардинально змінити своє життя. Але у більшості людей кінець липня та початок серпня буде доволі насиченим та стрімким. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 29.07 – 04.08
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 29, 4
- Несприятливі дні: 30, 1
Фінал другого місяця літа буде настільки активним та насиченим для Овнів, що без чіткої організації справ та завдань не обійтись. Не піддавайтесь паніці, тримайте настрій на високому рівні, адже вихідні точно будуть крутими. Старт серпня буде дуже вдалим.
Телець
- Сприятливі дні: 31, 4
- Несприятливі дні: 29, 3
У Тельців чимало ідей та бажань, які хочеться втілити в реальність. Звісно ж, для цього доведеться докласти зусиль, але зараз сприятливий час для нових звершень. А вільний час найкраще присвятити собі, відпочинку та друзям.
Близнюки
- Сприятливі дні: 29, 4
- Несприятливі дні: 30, 3
Близнюки, як завжди, намагаються водночас займатись кількома проєктами, однак не варто розпорошувати всю енергію. Зосередьтесь на найважливіших цілях та рухайтесь до них, удача вам точно усміхнеться.
Рак
- Сприятливі дні: 29, 4
- Несприятливі дні: 2, 3
Раки цього тижня в ударі, хоча й може здаватись, що у вас чимало справ, але ви з усім впораєтесь. Вільні моменти присвячуйте тому, що приносить вам позитивні емоції. Це дозволить урівноважити стрімкий ритм життя.
Лев
- Сприятливі дні: 29, 2
- Несприятливі дні: 30, 3
Леви зі своєю відкритістю часто нехтують своїми бажаннями, а цього тижня краще не відмовляти собі у тому, чого так палко хочеться. Звісно ж, до всього варто братися з холодним розумом, а от емоційність краще залишати вдома. Вихідні виділіть для списку цілей та завдань.
Діва
- Сприятливі дні: 29, 2
- Несприятливі дні: 31, 4
Діви намагаються тримати все під контролем, але тиждень покаже, що навіть випадкові зміни можуть лише покращити ваші плани. Не панікуйте та не беріть близько до серця моменти, які над якими не маєте влади.
Терези
- Сприятливі дні: 4, 2
- Несприятливі дні: 31, 3
Саме час Терезам увімкнути свою наполегливість та енергійність на максимум, адже у вас попереду нові виклики долі. Чудовий настрій та підтримка близьких людей допоможе вам обрати правильний шлях.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 29, 2
- Несприятливі дні: 30, 31
Скорпіонам цього тижня варто періодично забувати про власні інтереси на благо найдорожчих людей. Ви, звісно ж, краще знаєте, але інколи варто більше слухати, а не радити. Контролюйте ситуацію на роботі, якщо хочете рухатись вгору.
Стрілець
- Сприятливі дні: 1, 4
- Несприятливі дні: 29, 4
Стрільці можуть легко впадатиму у паніку під час підготовки до важливих подій, але зараз краще увімкнути холодний розум. У вас все вдасться, а люди поряд точно не дозволять всьому піти не за планом. Тому насолоджуйтесь моментами та не забувайте ділитись теплом з близькими.
Козеріг
- Сприятливі дні: 29, 31
- Несприятливі дні: 30, 2
Козероги знову замисляться над своїм майбутнім. Цього тижня доволі сприятливий час для того, щоб скласти нові плани та цілі на найближчий час. Не соромтесь своїх умінь, адже ви здатні на значно більше, аніж думаєте. Тиждень буде доволі насиченим, але приємним.
Водолій
- Сприятливі дні: 29, 2
- Несприятливі дні: 31, 3
Водолії нарешті на своїй хвилі, адже у вас є нові ідеї, які справді варті втілення. Робочі будні промайнуть доволі стрімко, а вільний час вам вдасться використати максимально корисно. Насолоджуйтесь миттю, попереду ще чимало позитивних моментів.
Риби
- Сприятливі дні: 30, 2
- Несприятливі дні: 29, 3
Рибам потрібно нарешті зібратись з силами та попрощатись з проблемами, які вони тягнуть за собою. Ви можете кардинально змінити своє життя, як тільки цього справді захочете. Якщо ваша зона комфорту вас не відпускає, то пора замислитись. Порада тижня: будьте добрішими до оточення.
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