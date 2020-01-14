Жінкам чи чоловікам: кому більше потрібен сон

Мало хто відмовиться від можливості побути в ліжку хоча б на 10 хвилин більше, а не збиратись на роботу. Тому науковці вирішили вирахувати, кому ж насправді сон важливіший: чоловікам чи жінкам?

Британські учені з Центру дослідження снів при Університеті Лафборо дійшли до висновку, що чоловічий та жіночий організми по-різному сприймають брак здорового сну.

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Річ у тому, що структура нейронних зв'язків у мозку представниць прекрасної статі у рази складніша, аніж у чоловіків. Тому жінки можуть легше виконувати кілька завдань та пристосовувати до гнучких рішень.

Однак це має і зворотний бік: вони витрачають більше енергії, тому їм потрібен якісний сон. За даними дослідників, людям взагалі потрібно спати щонайменше 7-8 годин на добу, однак для жінок норма повинна бути на 20 хвилин більшою.

Кому варто більше спати

Варто розуміти, що така різниця базується і на тому, як організм реагує на брак сну. У жінок цей стан у рази складніший, що призводить до роздратування та навіть депресивних думок. А в чоловіків, зазвичай, просто знижується рівень концентрації.

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