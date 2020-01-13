Речі, через які жінка набридає чоловікові

Які саме дії жінки руйнують інтерес партнера? Давайте розбиратися разом.

Вона завжди в телефоні. Налагодити повний контакт з такою дівчиною вкрай важко. Вона завжди говорить: "Я тебе слухаю, говори!", але при цьому занурена в свої справи, всі її думки і інтереси десь всередині смартфона.

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Вона "знає" все. Її нічим не здивуєш. Все знати неможливо, тому якщо дівчина намагається продемонструвати свою унікальну ерудицію і злегка перебільшує свої знання, це виглядає безглуздо і дешево.

Відповідає коротко. Листування з такою дівчиною перетворюються на сумовитий обмін словами. Якщо дівчина раптом вирішила, що таким холодним ставленням до чоловіка вона зможе його ще більше звабити (або виглядати якось особливо загадково), то це навряд чи вийде.

Настирливість. Дівчина не залишає особистого простору. Зустрітися з друзями в пабі, щоб повболівати за улюблену футбольну команду за кухлем пива? Або, може, поїхати з приятелями на стадіон? Це навряд чи вийде. Адже ваша дама серця вже має плани на вікенд. Сьогодні ви зустрічаєтеся з її мамою, а завтра підете на майстер-клас з в'язання!

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