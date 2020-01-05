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Експерти розповіли, що найбільше збуджує жінок
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Науковці проводять не один експеримент, аби вивчити вподобання жінок. Зокрема, вони змогли виявити, що ж збуджує представниць прекрасної половини людства. Візьміть на озброєння, якщо хочете провести пристрасну ніч!
Відразу ж зазначимо, що ці пункти – хрестоматійний варіант вподобань. Насправді, все може бути значно складніше. Тож не соромтесь пробувати, запитувати та налаштуйтесь на одну хвилю зі своєю партнеркою.
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Отже, що ж збуджує жінок найбільше?
Легкі дотики
Випадкові легкі дотики до її ніжної шкіри можуть викликати хвилю мурашок по всьому її тілу. Навіть банальний прийом – поправити пасмо волосся, яке вибилося – може спрацювати в особливо романтичній обстановці. Це вже сигнал перетину умовної межі між вами, і прояв вашого інтересу. Якщо доторкнетеся до неї ніжно й акуратно, красуня відчує хвилювання, порівнянне з ефектом шампанського.
Поцілунок в шию
Шия у багатьох дам – зона ерогенна, оскільки на ній сконцентрована величезна кількість нервових закінчень, тому чутливість там підвищена. М'які й акуратні поцілунки, які не жадібні, а теплі і приємні, дадуть жінці відчути вашу наполегливість та бажання. Такий же ефект має і звичайне дихання в області її шиї. Усе це може стати відмінною прелюдією, яка переросте у спекотний секс.
Танці
Будь-який танець – близький фізичний контакт. Це відмінна можливість показати вашу мужність та скоротити дистанцію між вами у прямому і переносному сенсі. Не дарма кажуть, що танець – це вертикальне вираження горизонтального бажання. Все правда.
Відверте листування
Навіть, якщо ви перебуваєте надто далеко – не полінуйтесь написати кілька палких слів своїх обраниці. Такі повідомлення неабияк зігріють вас. Якщо ж близькості у вас ще не було, інтимні повідомлення допоможуть знайти той самий невидимий зв'язок.
Приємний запах
Запах для дівчат означає значно більше, ніж для чоловіків. Враховуйте це, спілкуючись з представницями прекрасної половини людства. Найчастіше при спілкуванні з чоловіком жінка запам'ятає аромат, а тему розмови, а от неприємний запах її швидко відштовхне. Це не означає, що потрібно обливатися парфумами. Достатньо просто бути охайним і поєднувати це з елегантним парфумом.
Масаж
Навіть просте розминання плечей або шиї впливає на неї збудливо. Єдине – знайте, де найчутливіші зони дівчини, і знаходьте потрібні рухи, щоб їй було приємно. Грамотний масаж може легко перерости у прелюдію, пам'ятайте про це!
Почуття гумору і харизма
Неймовірно, але факт: сміх викликає вироблення тих же гормонів, що і секс. Саме тому почуття гумору вважається одним з найважливіших критеріїв, за якими жінки вибирають партнера. Механізм простий: якщо можете її розсмішити без особливих зусиль, то зможете довести її до оргазму і в сексі. Тут головне – почуття міри.
Візьміть собі на озброєння наші поради та гайда збуджувати свою партнерку!
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