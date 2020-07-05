Жінка знайшла ідеальний спосіб примирення з коханим (фото)

Ідеальних стосунків не існує, але є лайфхаки, які дозволяють загладити провину за сварку. І цей варіант сподобався всім!

Користувач Reddit з ніком A_levelcomment поділився домашнім фото про те, як його дружина вибачається за сварку. Здається це прекрасний дуже милий лайфхак. Тож не дивно, що він дуже сподобався коментаторам.

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Як зазначив автор, апетитну картину він побачив, коли прийшов додому після сварки. На знімку є кексики із запискою, яка змушує забути про весь негатив.

"Вибач, що буваю емоційною паскудницею, коли я вагітна. Пробачиш мені? (Познач "Так" або "Ні"). P. S. Мафіни лише для тих, хто обрав "Так".

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