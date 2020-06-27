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Як розставання з партнером змінює роботу нашого мозку
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Фахівці з'ясували, що після розставання з близькою людиною в мозку порушуються функціональні зв'язки.
У дослідженні взяли участь 69 осіб, які перебувають в депресії після розриву тривалих стосунків.
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Вивчивши активність їхнього мозку в стані спокою, вчені з'ясували, що вираженість депресивних симптомів була пов'язана з дефіцитом здатності мозку глобально інтегрувати і обробляти інформацію.
Вік членів групи становив від 18 до 25 років. Всі учасники пережили розрив тривалих (більше 6 місяців) відносин протягом менш ніж пів року до початку наукового експерименту. Депресії у них не було, але були присутні деякі симптоми пригніченого психологічного стану.
У такому стані страждають як просторові, так і тимчасові характеристики. У найскладніших випадках певні ділянки мозку просто переставали виконувати свою основну функцію, і активність розподілялася між іншими зонами.
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