Як розставання з партнером змінює роботу нашого мозку

Фахівці з'ясували, що після розставання з близькою людиною в мозку порушуються функціональні зв'язки.

У дослідженні взяли участь 69 осіб, які перебувають в депресії після розриву тривалих стосунків.

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Вивчивши активність їхнього мозку в стані спокою, вчені з'ясували, що вираженість депресивних симптомів була пов'язана з дефіцитом здатності мозку глобально інтегрувати і обробляти інформацію.

Вік членів групи становив від 18 до 25 років. Всі учасники пережили розрив тривалих (більше 6 місяців) відносин протягом менш ніж пів року до початку наукового експерименту. Депресії у них не було, але були присутні деякі симптоми пригніченого психологічного стану.

У такому стані страждають як просторові, так і тимчасові характеристики. У найскладніших випадках певні ділянки мозку просто переставали виконувати свою основну функцію, і активність розподілялася між іншими зонами.

Як розставання з партнером змінює роботу нашого мозку

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