Як карантин вплинув на татусів: нове дослідження

Пандемія коронавірусу змінила правила життя для людей по всьому світу, і в цьому є навіть дещо хороше. Як карантин позначився на життя татусів і дітей – читайте далі.

Науковці з Гарварду організували масштабне опитування серед татусів щодо того, як карантин через коронавірус вплинув на їхні стосунки з дітьми. Виявилось, що 70% справді зблизились зі своїми нащадками, чого не було до початку пандемії.

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Опитані зізнались, що віддалена робота та перебування вдома покращили зв'язки з дітьми. Тепер вони граються з ними ледь не щодня, а також постійно виконують разом різні справи, а малюки діляться бажаннями та інтересами.

Дружини опитаних також зазначили, що карантин дозволив чоловікам взяти на себе більше домашніх справ та завдань щодо виховання, аніж раніше. Учені припускають, що так може початись нова ера батьківства, яка передбачає повноцінну участь татусів у житті дітей та рівному розподілі домашніх справ, тож жінкам має стати значно легше.

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