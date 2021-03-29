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Жінка не мила волосся 3 роки та отримала несподіваний результат (фото)
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39-річна мешканка невеликого містечка Данстейбл (Великобританія) Мелані Ллевелін не мила волосся протягом трьох років. Британка поділилася історією свого експерименту і пояснила, чому зважилася на такий крок.
Мелані розповіла, що успадкувала від свого батька непросте волосся, тому що після кожного миття воно ставало дуже кучерявим і це було для британки справжньою проблемою. Історію жінки пише thesun.
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З самого дитинства вона була змушена витрачати багато часу і грошей, щоб навести порядок на голові, тому що зверталася за допомогою до фахівців. Потім жінка вирішила, що не буде мити голову.
"Спочатку мені було складно, адже виникало відчуття певної недбалості. Але через тиждень я побачила, що волосся виглядає непогано", – розповіла Ллевелін. 39-річна британка вважає, що волосся здатне самоочищатися. Але, щоб підтримувати його нормальний зовнішній вигляд, вона ходила в салони краси, де їй робили укладку за допомогою засобів, які надавали свіжості її зачісці. Однак, у зв'язку з карантином всі салони краси в Британії тимчасово закрили і Мелані не залишалося іншого виходу, як помити голову: вперше за три роки. Після жінка опублікувала фотографію, показавши своє "неслухняне" волосся. Вона написала, що просто збере його в пучок і поки не буде здійснювати з ним ніяких маніпуляцій.
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