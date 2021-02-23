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Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям

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Як стрижка змінює людей - фото 1
Як стрижка змінює людей

Власниці довгого волосся часто отримають хвилю компліментів щодо своєї зачіски, але коса, як у Рапунцель, не обов'язковий спосіб бути привабливішою. Ці дівчата розпрощались з довгими локонами і підкорила серця мережі. Зацініть!

Не дарма похід у перукарню для багатьох жінок стає способом розпочати нову сторінку у житті. Особливо, це стосується володарок довгого волосся, яке регулярно привертає увагу оточення. Але компліменти не завжди можуть компенсувати муки догляду та бажання змін.

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Перехід від довгого то короткого – це ще один варіант трансформації, який змушує жінок усміхатись частіше. Зважаючи на ці фото, головні героїні кадрів точно ні про що не шкодують. Зацініть:

samkanehair - фото 448851

samkanehair
saramay_level10 - фото 448850
saramay_level10
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chopitoff
stevenpapageorgesalon - фото 448847
stevenpapageorgesalon
demiraehair - фото 448846
demiraehair
coupesdecheveuxoriginales - фото 448845
coupesdecheveuxoriginales
skareje - фото 448844
skareje
the_bob_haircut - фото 448843
the_bob_haircut
kaela.renner - фото 448842
kaela.renner
chelseydhair - фото 448841
chelseydhair
palomaribeirocolors - фото 448840
palomaribeirocolors
elie_mrad_official - фото 448839
elie_mrad_official
serafima_matrosova - фото 448838
serafima_matrosova
thinhairthick - фото 448837
thinhairthick
haircut987 - фото 448836
haircut987
talkingheadswithjanie - фото 448849
talkingheadswithjanie

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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