Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям

Власниці довгого волосся часто отримають хвилю компліментів щодо своєї зачіски, але коса, як у Рапунцель, не обов'язковий спосіб бути привабливішою. Ці дівчата розпрощались з довгими локонами і підкорила серця мережі. Зацініть!

Не дарма похід у перукарню для багатьох жінок стає способом розпочати нову сторінку у житті. Особливо, це стосується володарок довгого волосся, яке регулярно привертає увагу оточення. Але компліменти не завжди можуть компенсувати муки догляду та бажання змін.

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Перехід від довгого то короткого – це ще один варіант трансформації, який змушує жінок усміхатись частіше. Зважаючи на ці фото, головні героїні кадрів точно ні про що не шкодують. Зацініть:

samkanehair

saramay_level10

chopitoff

stevenpapageorgesalon

demiraehair

coupesdecheveuxoriginales

skareje

the_bob_haircut

kaela.renner

chelseydhair

palomaribeirocolors

elie_mrad_official

serafima_matrosova

thinhairthick

haircut987

talkingheadswithjanie

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