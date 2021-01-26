Як жорсткість води впливає на густоту волосся

Водопровідну воду часто обробляють хімічними речовинами, які можуть впливати на структуру вашого волосся. Читайте, як жорстка вода впливає на здоров'я вашого волосся.

Жорстка вода для волосся

Це найпоширеніший тип водопровідної води. Вона містить велику кількість кальцію і магнію, які накопичуються на пасмах. Волосся, вимите жорсткою водою, часто буває сухим і зовні виглядає тьмяним. Якщо у вас шевелюра пофарбована або хімічно оброблена, жорстка вода швидше змиє хімікати.

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Як визначити, чи є ваша вода у ванній жорсткої? Перевірте слив в душі. Якщо ви бачите відкладення кальцію або "стійкий наліт" по краях стоку, ви використовуєте жорстку воду.

Як нейтралізувати ефект жорсткої води

Оскільки жорстка вода позбавляє шевелюру вологи, вам необхідно її повернути волоссю. Зробити це можна за допомогою використання шампунів з багатшими, більш зволожувальними формулами.

Для видалення мінеральних накопичень на пасмах, використовуйте хелатний шампунь, приготований з використанням EDTA. Ці шампуні розчиняють накопичення мінералів і запобігають "зеленому" відтінку на світлому волоссі. Оскільки хелатні шампуні сушать, завжди використовуйте зволожувальний кондиціонер. Нарешті, пом'якшити воду можна яблучним оцтом (або соком лимона) і раз на тиждень полоскати пасма таким розчином. Яблучний оцет видалить наліт з волосся, відновить життєздатність і блиск на сухому, пошкодженому волоссі.

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