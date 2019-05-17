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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Жінка-лицар: фото Брієнни Тарт без обладунків вас здивують

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Забудьте про кінообраз Гвендолін Крісті - фото 1
Забудьте про кінообраз Гвендолін Крісті / Game of Thrones Wiki - Fandom

Фанати Гри престолів, такою Брієнну Тарт ви не побачите в серіалі. Сувора і мужня на екрані, за межами знімального майданчика Брієнна набагато миліша і жіночніша.

У серіалі Брієнна Тарт виглядає так. Завести знайомство з такою леді зважиться не кожен чоловік.

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Брієнна Тарт у серіалі Гра престолів - фото 328277

Брієнна Тарт у серіалі Гра престолів - фото 328278

А тепер забудьте про цей кінообраз і подивіться на ці фото. Здається, інша людина, але це вона ж! Актриса Гвендолін Крісті у реальності кардинально відрізняється від свого персонажа. Актриса обожнює дизайнерські наряди і красиве взуття, яке всіляко демонструє на червоних доріжках і виходах у світ.

Жінка-лицар: фото Брієнни Тарт без обладунків вас здивують - фото 328280
Жінка-лицар: фото Брієнни Тарт без обладунків вас здивують - фото 328279

Зріст Гвендолін 191 см. Але це зовсім не заважає їй носити підбори. Кожен наряд Крісті підібраний зі смаком. Навіть костюми виглядають на ній приголомшливо. Незвичайна зовнішність актриси – її безумовний козир.

Жінка-лицар: фото Брієнни Тарт без обладунків вас здивують - фото 328281
Жінка-лицар: фото Брієнни Тарт без обладунків вас здивують - фото 328282

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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