Жінка-лицар: фото Брієнни Тарт без обладунків вас здивують

Фанати Гри престолів, такою Брієнну Тарт ви не побачите в серіалі. Сувора і мужня на екрані, за межами знімального майданчика Брієнна набагато миліша і жіночніша.

У серіалі Брієнна Тарт виглядає так. Завести знайомство з такою леді зважиться не кожен чоловік.

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А тепер забудьте про цей кінообраз і подивіться на ці фото. Здається, інша людина, але це вона ж! Актриса Гвендолін Крісті у реальності кардинально відрізняється від свого персонажа. Актриса обожнює дизайнерські наряди і красиве взуття, яке всіляко демонструє на червоних доріжках і виходах у світ.

Зріст Гвендолін 191 см. Але це зовсім не заважає їй носити підбори. Кожен наряд Крісті підібраний зі смаком. Навіть костюми виглядають на ній приголомшливо. Незвичайна зовнішність актриси – її безумовний козир.

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