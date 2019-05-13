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Игра престолов 8 сезон 5 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
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В сети появилась предпоследняя 5 серия 8 сезона сериала Игра престолов. Кто умер в, а кому удалось выжить - смотрите онлайн новый эпизод, а также читайте сюжет со спойлерами на Радио МАКСИМУМ!
Уже можно смотреть предпоследний 5 эпизод финального сезона сериала Игра Престолов. Он появился ночью с 12 на 13 мая. Именно 8 сезон – последний в безумно популярной саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Известно, что в финале будет только 6 серий, продолжительность которых будет около часа. Зрители наконец-то узнают, кто же достоин занять Железный Трон.
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Смотреть онлайн 5 серия 8 сезон Игра престолов можно здесь:
- Американский телеканал HBO (каждое воскресенье в 21:00 по Нью-Йоркскому времени, в Киеве в это время будет 04:00 понедельника)
- Сервис HBO NOW, который обойдется в 14,99 доллара на месяц
- Онлайн-кинотеатри и сервисы с платною подпискою, типа "Амедиатека"; на українском языке – OLL.TV или MEGOGO.
Немного позже серии с переводом выкладывают разные пиратские ресурсы. Сейчас вторая серия на украинском уже доступна на сервисе hdrezka. Смотреть онлайн премьеру на русском языке так же можно бесплатно на сайтах hdrezka. Приятного просмотра!
Осторожно, дальше сюжет 5 серии финального сезона Игры Престолов! Тут спойлеры!
Трейлер 5 серии сериала Игра престолов 2019:
Последний шанс! Если вы не смотрели серию, не советуем вам читать описание!
Сюжет и спойлеры 5 серии Игры престолов 2019
Дейенерис не выдерживает потери близких и преданных людей, поэтому не собирается покидать Королевскую Гавань ни с чем. Темперамент Таргариенов все больше проявляется, поэтому Варис решает убедить Джона занять Железный Трон. Но уже не бастард Сноу отказывается, поэтому на одного из советников Матери Драконов ждет не слишком хорошая судьба. Тирион рассказывает Дени, что Варис предатель, поэтому она его казнит.
Но это не все, что делает Тирион, ведь он пытается убедить Дени не сжигать Гавань. Тем временем Джейми возвращается в родные стены, Дейенерис едва позволяет оставить его в живых. С любовником Серсеи приходят также Арья и Пес, которые не подозревают, что Королева Драконов вот-вот уничтожит не только флот Еурона, но и саму Королевскую Гавань.
Серсея все еще надеется, что кто-то уничтожит последнего дракона Дени, но все же по всему поселению слышно колокола, как знак о добровольной сдаче города. Дейенерис игнорирует это и сжигает Красный замок и всех жителей. Джон пытается что-то сделать, но его никто не слушает.
Джейми бьется с Еуроном Грейджоя, после чего последний умирает от рук цареубийцы. А Квиберну едва удалось уговорить Серсею покинуть свою комнату в замке. Пес пытается отомстить брату, но это завершается плачевно. Между тем Джейми находит Серсею и обнимает ее напоследок, пытаясь убедить ее уйти, ведь замок пал.
Джон наконец увидел, что его любимая уничтожает не только невинных, но и собственных людей. Арья едва пробирается сквозь огонь, где ее спасает женщина с дочкой. К сожалению, саму семью также не ждет хороший конец, ведь их сжигает дракон.
Финальная сцена показывает, как Арья находит посреди города лошадь и покидает то, что осталось от Гавани.
Напоминаем, что 6 серия 8 сезона Игры Престолов выйдет уже 19 мая, а в Украине в ночь на 20 мая. Это будет последняя серия легендарной саги – эпическое завершение!
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