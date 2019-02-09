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MARUV шокувала БДСМ-виступом у Нацвідборі Євробачення 2019

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MARUV виконала Siren Song - фото 1
MARUV виконала Siren Song

Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, влаштувала справжнє шоу в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019. Фаворитка конкурсу шокувала спекотним номером на сцені. Зацініть!

MARUV прославилася на увесь світ після хіта "Drunk Groove", а в Нацвідборі на Євробачення 2019 вона замінила співачку Tayanna. Зірка нашвидкуруч готувала конкурсну пісню і випустила "Siren Song" лише напередодні першого півфіналу.

Тут більше: Онлайн трансляція першого півфіналу Нацвідбору 2019

Водночас MARUV встигла відмінно підготувати номер для Нацвідбору. Співачка в супроводі трьох дівчат в латексі продемонструвала відвертий виступ у стилі БДСМ, причарувавши чоловічу аудиторію. Вона навіть виконала ефектний танець для суддів, чим шокувала Джамалу.

Переможниця Євробачення 2016 зазначила, що це вже занадто провокаційний номер. Водночас Джа похвалила сам трек: "Це єдина пісня, яку я заслухала до дірок. Але на сцені звучала надто субтонова манера, подекуди було занадто легко заспівано. Мені не вистачило голосу", – звернулася вона до MARUV. А от Андрію Данилку сподобалося все, забракло тільки енергетики. А як вам цей виступ?

Дивитися онлайн відео виступу MARUV – Siren Song:

Читайте також: ЦеШо вразили суддів відбору на Євробачення 2019 провокативним номером

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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