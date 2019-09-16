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Жан Беленюк – чемпіон світу з греко-римської боротьби: як нардеп виграв золото

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Жан Беленюк виграв золото - фото 1
Жан Беленюк виграв золото / gettyimages

Український борець греко-римського стилю та нардеп партії "Слуга народу" Жан Беленюк виграв чемпіонат світу з боротьби. У фіналі вагової категорії до 87 кілограмів він поборов угорського спортсмена Віктора Лорінца.

Лідер збірної України з греко-римської боротьби Жан Беленюк провів фінальну сутичку на чемпіонаті світу 2019, який проходить в Нур-Султані (Казахстан). Суперником 28-річного українця став угорець Віктор Лорінц, який замикає топ-3 світового рейтингу.

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У фіналі Жан переміг опонента з рахунком 2:1. Вирішальне очко він здобув на останній хвилині сутички. Таким чином борець вдруге в кар'єрі отримав золото чемпіонату світу. Уперше світову першість українець виграв у 2015 році у Лас-Вегасі.

Відзначимо, що Жан Беленюк є депутатом Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу". Уже 17-го вересня спортсмена чекає робота в парламенті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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