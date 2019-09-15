Шевченко поставив футболістам збірної головну мету на Євро 2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про завдання "синьо-жовтих" на відбірковий турнір до Євро 2020.

Тренер збірної України з футболу Шевченко поставив головну ціль спортсменам.

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"Мене не цікавить місце в групі, мене цікавить один результат – путівка на Євро 2020. Тому поки ми не вирішили це завдання, будемо битися в кожному матчі. Що стосується окремих ігор, думаю, правильно буде говорити, що вийшло, а що – ні, вже після закінчення всього відбіркового циклу", – сказав Шевченко.

Тренер збірної України

За словами тренера, йому завжди хочеться, щоб команда грала ідеально. Іноді у хлопців виходить на полі все або майже все. Іноді – не дуже. "У будь-якому випадку, я задоволений результатом, який дає команда, і цілісністю гри, показаною нашими футболістами і в матчі з Сербією, і з Португалією, і з Люксембургом", – додав тренер.

За три тури до завершення відбору на Євро 2020 збірна України посідає 1 місце з 13 очками в активі.

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