Жаліслива гуцульська "Гаївка" від Hutsul Planet ілюструє столітню боротьбу українців

Музичний проєкт з Коломиї представив сучасний арт на давню народну пісню. "Гаївка (1922~2022)" – так символічно проєкт Hutsul Planet назвав свою чергову пісенну прем'єру. Дивіться відео, яке заворожує!

Створена 100 років тому давня гуцульська гаївка у світлі подій 2022-го року зазвучала по-новому – жорстока війна росії проти України знову оголила теми страждань українців, людського болю і сирітства…

Михайло Балух, засновник та керівник масштабного культурологічного проєкту з Коломиї Hutsul Planet, віднайшов у старому зошиті з гуцульським фольклором "Гаївку", яка датована 1922 роком. Аранжування до давньої народної пісні створив разом зі Станіславом Фоміним, автором понад сотні саунд-треків до голлівудських кінохітів.

"Гаївка" була записана у часі роботи над першим альбомом "Гуцулів" – "The Music Of The Mountains"/"Музика Гір". Він став унікальним міжнародним проєктом, який творили понад 200 музикантів з України, Канади та США. Тоді "Гаївка" до збірки не увійшла, кілька років пролежала у шухляді.

"Відколи росія 24 лютого розпочала в Україні повномасштабну війну, мене не полишала думка, що наша гуцульська "Гаївка" – це як плач української землі. Ми створили до пісні сучасний візуальний ряд. Ілюстрували моторошними кадрами із сьогодення України. "Гаївка (1922~2022)" символізує столітню боротьбу українців із москалями. Яка, у це свято вірить уся наша команда, скоро увінчається перемогою України", – коментує засновник Hutsul Planet Михайло Балух.

Слухати пісню Hutsul Planet – Гаївка:

