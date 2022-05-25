ЗСУ – найкращі! Потап присвятив новий трек українським захисникам

Український репер Потап написав слова та музику до свого нового хіта "Наші надавали раші". Слухайте ритмічний трек про тих, хто боронить нашу Україну!

Відеоряд, який супроводжуй трек "Наші надавали раші", показує військових та Україну, яка воює за свою свободу. Ця пісня присвячена тим, хто з'являється на кадрах у цьому відео.

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"Зараз як ніколи їм потрібна наша підтримка, виснажені 3-ма місяцями війни, наші Козаки, наші Герої, боронять кожен метр нашої Батьківщини! Ворог кинув всі сили на нас, але Україна переможе! Слава ЗСУ! Вони Найкращі!" – прокоментував Потап свій новий трек.

Слухати пісню Олексій Потапенко – Наші надавали раші:

Слова пісні Олексій Потапенко – Наші надавали раші:

Ви думали, що ми не встоїмо

Але ми гідно дали відсіч,

Бо в наших жилах тече кров

Тих козаків, що прославляли Січ.

Ви думали, що ми підкоримось

Але ми об’єднались всі в єдину силу,

Тому що той, хто боронить країну,

Святим назавжди буде у віках!

Ой не здасться Україна, ніколи не здасться!

Це здається тільки оркам і лише у казці.

Ой ріді-ріді-дай, ріді-ріді-дана,

Розквітає Україна, ну а раша в’яне!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші -

ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ - найкращі!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ - найкращі!

Добрий вечір!

Ми з України!

Як ніколи - єдині!

Як ніколи - ми сильні!

Як ніколи - ми вільні!

Як ніколи – найкращі!

Наші надавали раші!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ - найкращі!

Нехай заграють трембіти,

Ми ворогів будем бити!

Без жалю, несамовито,

Щоби не плакали діти!

Щоб нас згадали, як героїв!

Їх розірвемо в кізяки,

Тому що козаки,

Козаки, коза- козаки ми!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ - найкращі!

Крим - це Україна!

Маріуполь - це Україна!

Донецьк - це Україна!

Як ніколи - ми сильні,

І ми єдині!

Луганськ - це Україна!

Херсон - це Україна!

Відбудуємо все -

І стане краще!

А поки

Наші надавали раші!

Віє вітер в полі,

Трактор везе танк!

На відбитих територіях

Станцюємо гопак!

Як ніколи ми є сила!

І ми - одна родина!

Хай почує кожен в світі:

“Добрий вечір, ми з України!”

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ - найкращі!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ - найкращі!

Бо вони найкращі!

Бо вони найкращі!

Найкращі!

Наші надавали раші!

Найкращі!

ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

І ще надаємо,

Україну відбудуємо

І переможемо!

Наші надавали раші!

Не сумуйте, українці!

Все буде Україна!

Наші надавали раші, гей!

Наші надавали раші, гоу!

Наші надавали раші,

ЗСУ - найкращі!

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