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Жадан і Собаки – Мадонна: слухайте новий потужний альбом гурту (16+)
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Колектив "Жадан і Собаки" випустив свій п'ятий студійний альбом під назвою "Мадонна". У платівку ввійшли 10 потужних треків, серед яких є як уже добре відомі пісні, так і свіжі новинки. Зацініть!
Над альбомом "Мадонна" харківський ска-панк проєкт "Жадан і Собаки" працював протягом останніх двох років. До платівки ввійшли три вже екранізовані сингли: "Бухло" (2017), "Кобзон" (2018), "Тьолка барабанщика" (2019). Загалом альбом містить десять треків – вісім нових робіт і дві цілком оригінальні версії давніших пісень "ЖІС" – "Марат" і "Натаха".
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За словами музикантів, "Мадонна" стала для групи справжнім проривом і є на сьогодні найкращим їхнім альбомом. Нова платівка поєднує в собі фірмовий "собачий" драйв із новим, більш якісним та фірмовим звучанням. Це справжня українська музика, що фіксує реальність і не боїться незручних питань. Слухайте та відривайтесь на максимум!
Слухати онлайн альбом Жадан і Собаки – Мадонна (обережно, у піснях є лайка!):
Відзначимо, що "Жадан і Собаки" починають тур на підтримку нового альбому, тож чекайте
"Мадонну" в своєму місті.
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