Бумбокс – Вахтерам: з'явилася українськомовна версія популярного хіта

Відомий співак, музичний продюсер та власник лейблу Navsi100 Захар Клименко переспівав трек гурту Бумбокс – Вахтерам. Тепер популярний хіт зазвучав українською мовою. Слухайте і насолоджуйтесь!

"Коли в Україні починається сезон дощів, мені без упину хочеться співати цю геніальну пісню від Бумбокс", – поділився Захар Клименко, опублікувавши кавер на хіт "Вахтерам". Ви маєте почути цю версію! Вмикайте трек та співайте разом з нами :)

"Поясніть же тепер нам вахтери, ну чому без неї гину"...

Текст пісні Бумбокс – Вахтерам

Українськомовна версія від Захара

Тебе не зваблює дим, ну і грець з ним,

Він забуває слова, кругом голова,

Хтось запускає чутки у дворі,

Що є між нами Чіуіуа…

Я б говорив, але ти загубила смак,

А почуття вже давно як німе кіно,

Можливо, в тебе ок, а я ніяк…

Чому не тиснемо газ, а на гальмо?

Питання вічні – навіщо і чому,

Я схожу з розуму в сні і на яву,

А як ті ночі в Криму, тепер кому?

Ти не одна і належиш вже йому…

Писклявий твій голосок – як електрошок,

Що п’яний ти без вина – твоя вина,

І знати будуть про це, мабуть, усі,

Розкажуть їм на фм мої пісні!

Приспів:

Згадаю сніжно-білі стіни, від роботи втома,

Ми в квартирі двоє, звідки ми і хто ми? І хто ми?

Вицвілі шпалери, кава без упину,

Поясніть же тепер нам вахтери,

Ну чому без неї гину...

Минає ніч, що в полон захопила нас,

Ти зачекай, не біжи – а мені вже час,

І якщо вихід один, то скажи,

Чому це доля нас зводить раз у раз?

Все розкладати втомився на місця,

Все припиняв, починав і без кінця,

Дотики рук твоїх плавили мій метал,

Ти елемент номер п’ять, елемент творця.

Йде до завершення гра, а ти мовчиш,

Розмову нашу веду – киваєш лиш,

Хвилин п’ятнадцять до ранку маєм ми,

Не викликай, зможу сам собі піти …

Давай відправимо справу у архів,

Позбудемось один одного номерів,

Не запитати й піти я не міг,

А може просто цього не хотів…

Приспів.

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