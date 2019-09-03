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Бумбокс – Вахтерам: з'явилася українськомовна версія популярного хіта

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Захар Клименко переспівав "Вахтерам" - фото 1
Захар Клименко переспівав "Вахтерам"

Відомий співак, музичний продюсер та власник лейблу Navsi100 Захар Клименко переспівав трек гурту Бумбокс – Вахтерам. Тепер популярний хіт зазвучав українською мовою. Слухайте і насолоджуйтесь!

"Коли в Україні починається сезон дощів, мені без упину хочеться співати цю геніальну пісню від Бумбокс", – поділився Захар Клименко, опублікувавши кавер на хіт "Вахтерам". Ви маєте почути цю версію! Вмикайте трек та співайте разом з нами :)

"Поясніть же тепер нам вахтери, ну чому без неї гину"...

Текст пісні Бумбокс – Вахтерам

Українськомовна версія від Захара

Тебе не зваблює дим, ну і грець з ним,
Він забуває слова, кругом голова,
Хтось запускає чутки у дворі,
Що є між нами Чіуіуа…

Я б говорив, але ти загубила смак,
А почуття вже давно як німе кіно,
Можливо, в тебе ок, а я ніяк…
Чому не тиснемо газ, а на гальмо?

Питання вічні – навіщо і чому,
Я схожу з розуму в сні і на яву,
А як ті ночі в Криму, тепер кому?
Ти не одна і належиш вже йому…

Писклявий твій голосок – як електрошок,
Що п’яний ти без вина – твоя вина,
І знати будуть про це, мабуть, усі,
Розкажуть їм на фм мої пісні!

Приспів:
Згадаю сніжно-білі стіни, від роботи втома,
Ми в квартирі двоє, звідки ми і хто ми? І хто ми?
Вицвілі шпалери, кава без упину,
Поясніть же тепер нам вахтери,
Ну чому без неї гину...

Минає ніч, що в полон захопила нас,
Ти зачекай, не біжи – а мені вже час,
І якщо вихід один, то скажи,
Чому це доля нас зводить раз у раз?

Все розкладати втомився на місця,
Все припиняв, починав і без кінця,
Дотики рук твоїх плавили мій метал,
Ти елемент номер п’ять, елемент творця.

Йде до завершення гра, а ти мовчиш,
Розмову нашу веду – киваєш лиш,
Хвилин п’ятнадцять до ранку маєм ми,
Не викликай, зможу сам собі піти …

Давай відправимо справу у архів,
Позбудемось один одного номерів,
Не запитати й піти я не міг,
А може просто цього не хотів…

Приспів.

Оригінал пісні гурту Бумбокс:

Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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