Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

В Україні з'явилася банкнота 1000 гривень: хто на ній зображений

  • 825
Нова купюра у 1000 гривень - фото 1
Нова купюра у 1000 гривень

Нацбанк України введе в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Як виглядає купюра та коли вона з'явиться в обігу – читайте далі.

У Нацбанку прийняли рішення ввести нову банкноту 1000 гривень, яка надійде в обіг вже з 25 жовтня та буде найбільш платоспроможною банкнотою в країни. Нова купюра із портретом Володимира Вернадського та зображенням будівлі Національної академії наук матиме блакитний колір та відрізнятиметься за розмірами (75 мм на 160 мм) від своїх попередників.

І ще: Не вміють економити: в цих країнах Європи люди витрачають найбільше грошей

"Його (Вернадського, ред) обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної у 1918 році", – повідомив Яків Смолій прес-службі НБУ.

В Україні з'явилася банкнота 1000 гривень: хто на ній зображений - фото 336339

Водночас вже з 1 жовтня 2019 Нацбанк почне виводити з обігу 1,2 і 5 копійок, тому ними не можна буде розраховуватись у закладах чи магазинах. Такі зміни повинні зробити грошові операції готівкою зручнішими для українців, а також зекономити державний бюджет.

В Україні з'явилася банкнота 1000 гривень: хто на ній зображений - фото 336341
В Україні з'явилася банкнота 1000 гривень: хто на ній зображений - фото 336340

Джерело всіх фото: НБУ

Читайте також: В Україні посилять ліміти на закордонні посилки: як розрахувати вартість

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 61500
Киянка зробила шпагат на скляному мості: гарячі фото підірвали мережу
  • Вчора, 11:59
  • 823
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1560672
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна