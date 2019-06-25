В Україні з'явилася банкнота 1000 гривень: хто на ній зображений

Нацбанк України введе в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Як виглядає купюра та коли вона з'явиться в обігу – читайте далі.

У Нацбанку прийняли рішення ввести нову банкноту 1000 гривень, яка надійде в обіг вже з 25 жовтня та буде найбільш платоспроможною банкнотою в країни. Нова купюра із портретом Володимира Вернадського та зображенням будівлі Національної академії наук матиме блакитний колір та відрізнятиметься за розмірами (75 мм на 160 мм) від своїх попередників.

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"Його (Вернадського, – ред) обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки – геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної у 1918 році", – повідомив Яків Смолій прес-службі НБУ.

Водночас вже з 1 жовтня 2019 Нацбанк почне виводити з обігу 1,2 і 5 копійок, тому ними не можна буде розраховуватись у закладах чи магазинах. Такі зміни повинні зробити грошові операції готівкою зручнішими для українців, а також зекономити державний бюджет.

Джерело всіх фото: НБУ

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