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Зеленський став "Людиною року 2022" за версією британської газети Financial Times

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Зеленський став "Людиною року 2022" за версією британської газети Financial Times - фото 1

"Він  заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства та сили духу", зазначили у виданні. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

​Британська газета Financial Times назвала "Людиною 2022 року" президента України Володимира Зеленського.

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Президент України прийшов уособити мужність і стійкість українського народу в його боротьбі з російською агресією. Рішення Зеленського залишитися в Києві, а не погодитися на пропозицію США про евакуацію, стало одним із найважливіших моментів у війні. З початку повномасштабного вторгнення росії Україна здивувала світ, відбивши російський напад на Київ та її контрнаступи в інших провінціях", – вказали у виданні в описі до новини.

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