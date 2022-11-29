У DC з'явиться перший український супергерой коміксів з цікавим ім'ям

DC Comics представили нового українського супергероя з псевдонімом Ядро. Детальніше про його історію та дату виходу перших коміксів з українцем дізнавайтесь далі.

Відомий видавець DC Comics, завдяки якому світ познайомився з Бетменом та Суперменом, зовсім скоро презентує своїм шанувальникам нового супергероя. Річ у тому, що зараз DC вирішили перезапустити історію команди Штормова Варта (Wildstorm), до якої долучиться і персонаж Ядро, українець Павло Ступка, пише Bleeding Cool.

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Відзначимо, що таємна команда супергероїв Штормова Варта працювала на ООН, а їхні пригоди виходили на сторінках коміксів ще у березні 1993 року. Тепер ж права на цих персонажів придбали у DC Comics, вирішивши дати нове життя цій історії, додавши свіжих героїв.

bleedingcool

Саме Ядро (Core), якого насправді звуть Павло Ступка вже засвітився на одній зі сторінок коміксу. Як йдеться в описі, він є живим джерелом ядерної енергії та вміє літати. Відповідно до сюжету, Павло отримав свої сили у 1986 році під час катастрофи на Чорнобильській АЕС. Це частково пояснює, чому ж персонаж має вигляд 16-річного юнака, хоча насправді йому вже за 50.

У світ нові комікси з українцем вийдуть вже до кінця листопада, а коштуватиме примірник $7,99.

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