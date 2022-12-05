У Вашингтоні поставили пам'ятник Григорію Сковороді, який виготовили ще 30 років тому

У Вашингтоні відкрили особливий пам'ятник з нагоди 300-річного ювілею Григорія Сковороди. Читайте далі та дізнайтеся подробиці щодо такого вшанування мандрівного філософа в США!

У столиці США відтепер є пам'ятник українському філософу. Відомо, що у 300-літній ювілей видатного Григорія Сковороди встановили його скульптуру біля Українського дому (Ukraine House).

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Цікаво, що ще у 1992 році цей пам'ятник створив талановитий скульптор Марк Роудс спеціально на замовлення української громади Вашингтонщини. Тридцять років минуло, поки скульптура таки знайшли своє місце.

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