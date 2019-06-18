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Парламентські вибори 2019

Зеленський розповів, що має спільного з Голобородьком

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Чим Зеленський схожий на Голобородька - фото 1
Чим Зеленський схожий на Голобородька

Новий президент України Володимир Зеленський поділився спільними рисами зі своїм екранним героєм Василем Голобородьком зі "Слуги народу". Детальніше читайте далі.

Президент Володимир Зеленський прибув у Берлін на зустріч з Ангелою Меркель та главою німецького Бундестагу, щоб обговорити основні питання щодо майбутньої співпраці. До того ж, екс-шоумен дав інтерв'ю виданню Das Bild, пояснивши, що схожого і різного він має зі своїм персонажем у "Слузі народу" Василем Голобородьком.

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Ми відрізняємось тим, як ми жили, але схожі у наших цінностях. Я хочу для українців все, що я обіцяв, як Слуга народу – зупинити корупцію, принести чесність та прозорів в українську політику, об'єднати країну, забезпечити мир та покращити життя простих людей, з якими я такий же щирий, як і Василь Голобородько, – відзначив Зеленський.

Однак він додав, що не може їздити на роботу велосипедом, адже у його ситуації це може бути небезпечно для життя.

Зеленський розповів, що має спільного з Голобородьком - фото 335137

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Джерело: korrespondent
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