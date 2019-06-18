#Ятобінебренд: у мережі запустили флешмоб проти заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Парижі зазначив, що люди та жінки в Україні дуже красиві, і це, окрім сільгосподарства, шахт і природи, є "нашим брендом". Таку заяву новообраного глави держави вже охрестили сексизмом, а в мережі запустили флешмоб #Ятобінебренд. Детальніше - далі.

Новий президент України Володимир Зеленський зараз перебуває у Франції, де встиг відвідати найбільший центр стартапів у світі Station F у Парижі. Саме там екс-шоумен розповів про те, що цікавить туристів в Україні.

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Завжди було уявлення у всіх в світі, що Україна – це, перш за все, сільське господарство, шахти, металурги. А туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом. Але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні, – сказав він.

Однак порівняння жінок із брендом не потішило українок, адже така заява звучить сексистською. Тому у мережі не забарились та запустили новий флешмоб під тегом #Ятобінебренд, у рамках якого нагадують, що жінки не повинні бути принадою для туристів.

Зібрали найпопулярніші дописи в соцмережах за тегом #Ятобінебренд та #яНеТуристичнийБренд.

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