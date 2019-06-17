Як Зеленського та першу леді України зустріли у Франції: фотофакт

Володимир і Олена Зеленські прибули до Франції / Twitter

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 17 червня прибули в Париж з одноденним офіційним візитом. Фотографії з аеропорту опублікувала в Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

По прильоту президента Володимира Зеленського і першу леді України Олену Зеленську зустріли біля літака численною охороною, повз яку перші особи держави йшли червоною доріжкою.

І ще: Володимир Зеленський пробіг через фонтан в Маріуполі: відеофакт

Згідно з програмою візиту, після прибуття глава держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів Station F. Там він поспілкується з українськими стартаперами.

У другій половині 17 червня в Єлисейському палаці запланована зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, о 16:30 – спільна прес-конференція президентів.

Читайте також: У кортеж Зеленського додали автомобіль-дублер: фотофакт