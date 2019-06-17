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Як Зеленського та першу леді України зустріли у Франції: фотофакт

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Володимир і Олена Зеленські прибули до Франції - фото 1
Володимир і Олена Зеленські прибули до Франції / Twitter

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 17 червня прибули в Париж з одноденним офіційним візитом. Фотографії з аеропорту опублікувала в Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

По прильоту президента Володимира Зеленського і першу леді України Олену Зеленську зустріли біля літака численною охороною, повз яку перші особи держави йшли червоною доріжкою.

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Згідно з програмою візиту, після прибуття глава держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів Station F. Там він поспілкується з українськими стартаперами.

У другій половині 17 червня в Єлисейському палаці запланована зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, о 16:30 – спільна прес-конференція президентів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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