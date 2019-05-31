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Зеленський призначив членів РНБО

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Головою РНБО є Зеленський - фото 1
Головою РНБО є Зеленський / Politeka

Сьогодні відбудеться перше засідання Радбезу під керівництвом Зеленського з проблем у вугільній галузі.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 травня, затвердив новий склад Ради з питань національної безпеки і оборони. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

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Так, головою РНБО є Зеленський. До нового складу РНБО входять:

  • перший заступник голови Служби безпеки України – начальник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов,
  • глава АП Андрій Богдан,
  • секретар РНБО Олександр Данилюк,
  • міністр фінансів Оксана Маркарова,
  • заступник глави АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка,
  • начальник Генштабу Руслан Хомчак.

Зі складу РНБО виключені екс-глава АП Ігор Райнін, екс-глава РНБО Олександр Турчинов, екс-глава Генштабу Віктор Муженко і міністр інформполітики Юрій Стець. Як повідомлялося раніше, Зеленський скликав на 31 травня РНБО через проблеми у вугільній галузі. Новий глава Радбезу Данилюк заявив, що засідання пройде в новому форматі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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