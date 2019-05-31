Зеленський призначив членів РНБО

Сьогодні відбудеться перше засідання Радбезу під керівництвом Зеленського з проблем у вугільній галузі.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 травня, затвердив новий склад Ради з питань національної безпеки і оборони. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

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Так, головою РНБО є Зеленський. До нового складу РНБО входять:

перший заступник голови Служби безпеки України – начальник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов,

глава АП Андрій Богдан,

секретар РНБО Олександр Данилюк,

міністр фінансів Оксана Маркарова,

заступник глави АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка,

начальник Генштабу Руслан Хомчак.

Зі складу РНБО виключені екс-глава АП Ігор Райнін, екс-глава РНБО Олександр Турчинов, екс-глава Генштабу Віктор Муженко і міністр інформполітики Юрій Стець. Як повідомлялося раніше, Зеленський скликав на 31 травня РНБО через проблеми у вугільній галузі. Новий глава Радбезу Данилюк заявив, що засідання пройде в новому форматі.

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