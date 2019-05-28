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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Названа перша країна, яку відвідає Зеленський, і це не Росія

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Телефонні переговори Зеленського і Меркель стали одними з перших - фото 1
Телефонні переговори Зеленського і Меркель стали одними з перших / 112.ua

Першою країною для візиту Зеленського як президента стане Німеччина. Про це повідомив заступник глави АПУ Вадим Пристайко.

Пристайко заявив, що графік закордонних візитів поки розробляється, а дата відвідування Німеччини Зеленським узгоджується.

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Заступник глави АП підкреслив, що підтримка Німеччини, особливо роль канцлера в ній, високо цінується в Україні. Пристайко зазначив, що телефонні переговори Зеленського і Меркель стали одними з перших серед інших контактів глави України. У тристоронніх телефонних переговорах Меркель, Макрона і Путіна заступник глави АП не бачить жодної проблеми і заявив, що німецький канцлер розповіла українському президенту про суть минулих переговорів.

Першою країною для візиту Зеленського як президента стане Німеччина - фото 330327
Першою країною для візиту Зеленського як президента стане Німеччина

"Давно досягнуто домовленостей, що нічого про Україну без України", – заявив радник. Нагадаємо, 22 травня Володимир Зеленський призначив свого радника Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.

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Джерело: ukrinform
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