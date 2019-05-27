Дмитро Разумков – новий голова партії Слуга народу: біографія та фото

Нещодавно призначили нового лідера партії "Слуга народу". Ним став політтехнолог Дмитро Разумков. Розповідаємо вам, ким є Дмитро Разумков і чому саме він очолює партію чинного президента України Володимира Зеленського.

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Дмитро Разумков – біографія голови партії "Слуга народу"

Народився : 8 жовтня 1983 року

: 8 жовтня 1983 року Місто : Бердичів, Житомирська область

: Бердичів, Житомирська область Освіта : Київський інститут міжнародних відносин та Національний університет державної податкової служби

: Київський інститут міжнародних відносин та Національний університет державної податкової служби Діяльність: політтехнолог, політичний консультант

Освіта Дмитра Разумкова

Дмитро Разумков навчався у київському ліцеї №38. Вищу освіту він здобував у Київському інституті міжнародних відносин. Там він навчався на спеціальності "Міжнародні економічні відносини". Потім він закінчив Національний університет державної податкової служби. Там він здобув фах за спеціальністю "Правознавство".

Кар'єра Дмитра Разумкова

Політичним консультантом та у сфері виборів Дмитро Разумков працює з 2006 року.

Також він один з керівників "Ukrainian Politconsulting Group".

Дмитро Разумков був членом Партії регіонів протягом 2006-2010 років. Проте він вийшов з партії, коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах у 2010 році.

Також працював з Сергієм Тігіпком протягом 2010-2014 років. З ним працював ще батько Дмитра Разумкова.

Співпраця Дмитра Разумкова з Володимиром Зеленським

Дмитро Разумков працював з Володимиром Зеленським під час президентської кампанії 2019. Він був політичним консультантом кандидата у президенти.

Також він був радником Зеленського, презентував його позицію на телевізійних каналах та у політичних шоу.

Коли відбулося представлення команди Володимира Зеленського, то Дмитра Разумкова представили, як відповідального за питання внутрішньої політики.

Новий голова партії "Слуга народу"

Прес-секретар "Слуги народу" Тетяна Циба розповіла під час конференції у Києві, що партія обрала нового керівника замість Івана Баканова. Чоловіка нещодавно призначили першим секретарем глави СБУ, тому він більше не може очолювати партію.

Партія "Слуга народу" визначилась з новим керівництвом на недавніх зборах. Представники Володимира Зеленського обрали на заміну Дмитра Разумкова.

Наступний з'їзд представників "Слуги народу" запланований вже на 8 червня. Під час заходу планують показати вже список та програму партії, а також всіх кандидатів по мажоритарних округах.

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