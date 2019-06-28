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Зеленський привітав українців з Днем Конституції і влаштував флешмоб: відео

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Володими Зеленський - фото 1
Володими Зеленський / informator

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, в якому привітав громадян України з Днем Конституції. Ролик з'явився на офіційній сторінці глави держави у Facebook.

Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. З нагоди цього дня Володимир Зеленський звернувся у новому ролику до громадян України і привітав українців зі святом.

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"Нещодавно на Книжковому арсеналі журналісти у мене запитали: "Як думаєте, яку книгу повинен прочитати кожен українець?" Відповідь була очевидна – це Конституція України. Я хочу, щоб ми любили День Конституції не тільки тому що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички, тому давайте всі собі пообіцяємо – знати нашу Конституцію, а головне дотримуватися і поважати", – сказав Володимир Зеленський.

Президент України також влаштував флешмоб і закликав українців записати коротке відео, на якому вони будуть розповідати про улюблену статтю Конституції. Крім цього, гарант пожартував, що народні депутати можуть не брати участь в флешмобі, оскільки їхня улюблена стаття – 80 Про недоторканність.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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