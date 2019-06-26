Зеленського дотепно потролили за ляп: відео

Президенту України Володимиру Зеленському подарували підручник з історії, в якому детально розписані події Другої світової війни.

Як пояснив у Facebook політичний і громадський діяч Андрій Юсов, книга передана в Адміністрацію президента, щоб глава держави не перекручував факти історії.

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"22 червня 1941 року почалася радянсько-німецька війна. Однак в Адміністрації президента нам повідомили, що це фактично був початок Другої світової війни для України. Але це помилка. І навіть фраза "війна увійшла в наш дім" не є доречною, адже СРСР був "в'язницею народів". А Велика світова війна розпочалася 1 вересня 1931, коли нацистська Німеччина і СРСР напали на Польщу. А в Україну війна прийшла ще раніше, в березні 1939 року, коли Угорщина напала на українське Закарпаття", – пояснив він.

Юсов зазначив, що підручник за 10 клас стане в пригоді Зеленському, щоб надалі не було таких помилок.

"Бажано, щоб в майбутньому таких різночитань не було, адже кожне слово президента дуже важливе. Воно повинно об'єднувати і захищати українців від зовнішньої агресії", – додав політичний діяч.

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