Зеленський отримав першу зарплату на посту президента: названа сума

Володимир Зеленський отримав свою першу зарплату на посаді президента України і в Адміністрації розповіли, яку суму нарахували главі держави за перші 30 днів. Запит на цю інформацію подало видання "Фактор" і отримало офіційну відповідь від Адміністрації президента України.

У документі зазначено, що за травень 2019 року Володимира Зеленський отримав посадовий оклад у розмірі 12 727 гривень. Новообраному президенту не було нараховано за травень ніяких надбавок і премій, а з самого окладу було вираховано 2 481 гривню обов'язкових зборів і податків.

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Як з'ясувалося, це набагато менше, ніж отримує наприклад, генеральний прокурор України. Відомо, що оклад Юрія Луценка, генпрокурора, за травень склав 37 тисяч гривень, а з урахуванням всіх надбавок і премій йому нарахували в травні 105 017 гривень. З цієї суми були вираховані податки та збори і на руки Юрій Луценко отримав 84 539 гривень.

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