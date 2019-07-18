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Зеленський прийшов на тренування до Ломаченка (фотофакт)

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Зеленський подякував Ломаченку за нелегкий труд - фото 1
Зеленський подякував Ломаченку за нелегкий труд / instagram

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з боксером Василем Ломаченком. Усе довкола у спортзалі – в улюблених кольорах Слуги народу.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чемпіоном світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченком (13-1, 10 КО).

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Зеленський відвідав тренувальний табір Ломаченка, який зараз готується до наступного бою. Спільне фото опубліковано в Instagram-акаунті lomus_official.

"Володимир Зеленський подякував Василю і його команді за той нелегкий труд, який вони роблять, прославляючи нашу країну, і побажав удачі в майбутньому бою, який відбудеться у Лондоні 31 серпня", – йдеться у підписі. Поєдинок за вакантний пояс WBC відбудеться в Лондоні (Великобританія). Бій Ломаченко Кемпбелл відбудеться 31 серпня в Лондоні.

Зеленський прийшов на тренування до Ломаченка (фотофакт) - фото 341754

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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